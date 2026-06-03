Cambios en la VTV: desde hoy talleres mecánicos podrán realizar las revisiones técnicas

La iniciativa forma parte de la reforma impulsada por el Gobierno para desregular y modernizar el sistema de verificación vehicular, ampliando las opciones disponibles para los conductores y promoviendo una mayor competencia en el sector.

Los talleres inscriptos estarán autorizados a inspeccionar vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga y unidades especiales. Sin embargo, deberán mantener los estándares de seguridad vigentes, contar con un director técnico responsable y disponer del equipamiento requerido.

Nuevos plazos para la revisión

La normativa también ratifica cambios en los períodos de control:

Vehículos particulares 0 km: primera inspección a los 5 años.

primera inspección a los 5 años. Vehículos de hasta 10 años de antigüedad: revisión cada 24 meses.

revisión cada 24 meses. Vehículos con más de 10 años: revisión anual.

revisión anual. Vehículos de transporte de pasajeros y cargas: control cada 12 meses.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema permitirá contar con un sistema "más ágil, accesible y transparente", al tiempo que eliminará restricciones que limitaban la oferta de servicios.

No obstante, la implementación dependerá de la adhesión de cada provincia. En ese sentido, la Provincia de Buenos Aires ya anticipó que no acompañará el nuevo régimen por el momento.