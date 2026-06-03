Cambios en la VTV: desde hoy talleres mecánicos podrán realizar las revisiones técnicas

El Gobierno nacional habilitó la inscripción de talleres particulares para realizar la Revisión Técnica Obligatoria. La medida busca ampliar la oferta, reducir trabas y terminar con la exclusividad de las plantas verificadoras.
El Gobierno nacional puso en marcha este miércoles un nuevo esquema para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida en varias jurisdicciones como VTV, que permitirá a talleres mecánicos particulares realizar las inspecciones vehiculares.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 32/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que se levantara una cautelar judicial que impedía su implementación. A partir de ahora, los establecimientos que acrediten capacidad técnica podrán inscribirse en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.
Según informó la Secretaría de Transporte, el registro será público, gratuito y digital, y funcionará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). También podrán sumarse concesionarias e importadores que cumplan con las exigencias técnicas.
La iniciativa forma parte de la reforma impulsada por el Gobierno para desregular y modernizar el sistema de verificación vehicular, ampliando las opciones disponibles para los conductores y promoviendo una mayor competencia en el sector.
Los talleres inscriptos estarán autorizados a inspeccionar vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga y unidades especiales. Sin embargo, deberán mantener los estándares de seguridad vigentes, contar con un director técnico responsable y disponer del equipamiento requerido.
La normativa también ratifica cambios en los períodos de control:
Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema permitirá contar con un sistema "más ágil, accesible y transparente", al tiempo que eliminará restricciones que limitaban la oferta de servicios.
No obstante, la implementación dependerá de la adhesión de cada provincia. En ese sentido, la Provincia de Buenos Aires ya anticipó que no acompañará el nuevo régimen por el momento.
comentar