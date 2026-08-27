Caos en el tren Sarmiento: demoras, barreras bajas y una mujer herida

Un intento de robo de cables de señalización afectó un transformador y generó demoras. Una pasajera fue trasladada al Hospital Durand.
El tren Sarmiento registra este jueves por la mañana demoras y barreras bajas en varias estaciones, como consecuencia de una falla provocada por un intento de robo de cables de señalización que afectó un transformador. El inconveniente se concentra entre las estaciones Flores y Floresta y genera complicaciones para los pasajeros que utilizan la línea durante las primeras horas del día.
Según informaron desde Trenes Argentinos, el intento de robo dejó un transformador fuera de servicio y afectó el sistema de señalización. Personal ferroviario trabaja para subsanar la falla y restablecer el normal funcionamiento del servicio, mientras las formaciones circulan con demoras y se mantienen las barreras bajas en distintos pasos a nivel.
En medio de las complicaciones, además, una mujer de 66 años resultó herida en la estación Caballito, ubicada sobre la calle Bacacay al 1024. De acuerdo con el parte médico, la pasajera fue empujada dentro de una de las formaciones y sufrió un traumatismo de cadera y una probable fractura de miembro inferior. El SAME acudió al lugar para asistirla y posteriormente dispuso su traslado al Hospital Durand, donde quedó bajo atención médica.
Las autoridades ferroviarias continúan trabajando para reparar el transformador afectado y normalizar la circulación del Sarmiento. Por el momento, se recomienda a los usuarios de la línea contemplar posibles demoras y complicaciones mientras avanzan las tareas de reparación.
comentar