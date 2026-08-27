Caos en el tren Sarmiento: demoras, barreras bajas y una mujer herida

En medio de las complicaciones, además, una mujer de 66 años resultó herida en la estación Caballito, ubicada sobre la calle Bacacay al 1024. De acuerdo con el parte médico, la pasajera fue empujada dentro de una de las formaciones y sufrió un traumatismo de cadera y una probable fractura de miembro inferior. El SAME acudió al lugar para asistirla y posteriormente dispuso su traslado al Hospital Durand, donde quedó bajo atención médica.