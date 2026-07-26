Murió la ballena sei que había quedado varada frente a la costa de San Isidro

Especialistas de la Fundación Temaikèn y la Prefectura Naval intentaron liberarla con un amplio operativo que duró dos días, pero el cetáceo no resistió pese a las maniobras.

La ballena sei que había quedado varada desde el jueves en un banco de arena frente a la costa de San Isidro murió este sábado, luego de más de dos días de un intenso operativo encabezado por especialistas de la Fundación Temaikèn y efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La confirmación fue realizada por la propia organización, que informó que el ejemplar no logró sobrevivir a pesar de las maniobras desplegadas para devolverlo a su hábitat natural.