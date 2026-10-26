Caso Sur Finanzas: rechazaron la liberación de Ariel Vallejo tras su declaración

En su resolución, Rodríguez Ponte advirtió que Vallejo mantiene vínculos con sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros, recursos que, según evaluó, podría utilizar para eludir la acción judicial. “Las circunstancias mencionadas no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia”, sostuvo el juez al fundamentar su decisión. Además, consideró que, en esta etapa del proceso, no existe otra medida menos gravosa que el encarcelamiento preventivo para garantizar que el imputado cumpla con sus futuras obligaciones procesales.

Durante su declaración, el financista explicó los motivos por los que no cumplió con algunos de los requisitos impuestos para conservar su libertad. Respecto de su domicilio, había informado que residía en Banfield, pero las diligencias judiciales determinaron que no se encontraba allí y vecinos señalaron que no lo habían visto en el lugar.

Vallejo reconoció que había cambiado de residencia a fines de agosto, aunque recién informó esa modificación el 15 de octubre. Sobre las presentaciones mensuales ante la Policía Federal, argumentó que hubo una “interpretación equivocada de las condiciones impuestas” y mencionó que posteriormente regularizó esas comparecencias.

Vallejo también justificó la falta de entrega de todos los vehículos requeridos dentro del plazo establecido. Según su explicación ante la Justicia, los rodados se encontraban en la sede de Sur Finanzas, pero no pudieron ser entregados en la fecha prevista porque, afirmó, no había personal disponible para recibirlos en la dependencia policial. Sin embargo, esos argumentos no modificaron la decisión del magistrado, que mantuvo la detención al evaluar el riesgo de fuga y los incumplimientos registrados.

La investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal continúa, mientras el financista, señalado por sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), permanece sujeto a las decisiones de la Justicia.