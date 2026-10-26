El Papa León XIV confirmó su viaje al país, y su visita al país en noviembre

I am looking forward to returning to the continent where I’ve experienced so many moments of my life. May this journey be an occasion for us to open our hearts to one another, strengthen our communion as brothers and sisters, and renew our commitment to proclaiming the Gospel with joy. #Uruguay #Argentina #Peru — Pope Leo XIV (@Pontifex) October 26, 2026

El arribo está previsto para el domingo 8 de noviembre, en el marco de una visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11. El itinerario incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros institucionales y celebraciones religiosas.

La primera jornada comenzará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, adonde llegará en un vuelo desde Uruguay. Luego, está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un discurso en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el recorrido incluirá una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Al día siguiente, viajará a Córdoba para celebrar una ceremonia religiosa a las 10:00 en la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde, participará de una vigilia juvenil en Buenos Aires.

Para el miércoles 11 quedarán la visita a la cárcel de Devoto y la misa de cierre en la Basílica de Luján. Cerca de las 14:00, el pontífice partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira latinoamericana.