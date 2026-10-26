El Papa León XIV confirmó su viaje al país, y su visita al país en noviembre

La Santa Sede destacó el entusiasmo del Sumo Pontífice por su próxima visita a América Latina. Su recuperación médica evoluciona favorablemente y la agenda contempla encuentros oficiales, misas y actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La visita del Papa León XIV a la Argentina ya tiene confirmación oficial a través de su cuenta en la red social X, en la que el Sumo Pontífice expresó su entusiasmo por la visita con un mensaje contundente: "¡Argentina, allá vamos!".
Desde el Vaticano también resaltaron la expectativa por el recorrido latinoamericano. Según un comunicado oficial, el líder de la Iglesia Católica manifestó su alegría ante la posibilidad de reencontrarse con una región en la que vivió momentos importantes de su vida.
“Estoy deseando regresar al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para que abramos nuestros corazones los unos a los otros, fortalezcamos nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovemos nuestro compromiso de proclamar el Evangelio con alegría”, expresó en el texto difundido por la Santa Sede.
La institución religiosa, además, informó que la recuperación del Papa avanza favorablemente tras su reciente intervención por un adenocarcinoma pulmonar. Su médico, el Dr. Luigi Carbone, confirmó la evolución positiva y el buen estado clínico: "Los últimos exámenes atestiguaron su buena salud y condición clínica favorable”.
El arribo está previsto para el domingo 8 de noviembre, en el marco de una visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11. El itinerario incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros institucionales y celebraciones religiosas.
La primera jornada comenzará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, adonde llegará en un vuelo desde Uruguay. Luego, está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un discurso en el Palacio Libertad.
El lunes 9, el recorrido incluirá una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Al día siguiente, viajará a Córdoba para celebrar una ceremonia religiosa a las 10:00 en la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde, participará de una vigilia juvenil en Buenos Aires.
Para el miércoles 11 quedarán la visita a la cárcel de Devoto y la misa de cierre en la Basílica de Luján. Cerca de las 14:00, el pontífice partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira latinoamericana.
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