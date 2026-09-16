Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por riesgo de crecidas por El Niño

Qué pasará con el resto de las Cataratas del Iguazú

El cierre de la Garganta del Diablo no afecta a todo el Parque Nacional Iguazú. Los demás circuitos y sectores que permanezcan habilitados continuarán funcionando para los visitantes.

La reapertura todavía no tiene una fecha confirmada. Una vez finalizado el período de al menos 40 días, las autoridades deberán evaluar el nivel del río y las condiciones meteorológicas antes de reinstalar las pasarelas y permitir nuevamente el acceso al circuito.

De esta manera, quienes tengan previsto visitar las Cataratas del Iguazú durante las próximas semanas podrán recorrer el parque, aunque no tendrán acceso temporal a la Garganta del Diablo.