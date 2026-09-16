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Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por riesgo de crecidas por El Niño

La medida preventiva incluye el retiro de las pasarelas ante el riesgo de una crecida extraordinaria del río Iguazú. El resto del parque continuará abierto.

La Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos de las Cataratas del Iguazú, permanecerá cerrada durante al menos 40 días debido al riesgo de nuevas crecidas del río Iguazú, vinculadas a las intensas lluvias previstas y al fenómeno de El Niño.

El Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina acordaron retirar las pasarelas metálicas del cauce y trasladarlas a un lugar seguro. Sobre el río quedarán únicamente los pilotes de cemento, con el objetivo de evitar daños en caso de que el nivel del agua aumente de manera significativa.

El Parque Nacional Iguazú retirará las estructuras del circuito más visitado para protegerlas de una posible crecida del río.

El Parque Nacional Iguazú retirará las estructuras del circuito más visitado para protegerlas de una posible crecida del río.

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La decisión se tomó luego de analizar los pronósticos hidrológicos y meteorológicos para las próximas semanas. El caudal del río Iguazú llegó recientemente a unos 6.580 metros cúbicos por segundo, mientras que en sectores del estado brasileño de Paraná se registraron más de 300 milímetros de lluvia en pocos días.

Las autoridades anticipan nuevos períodos de lluvias intensas durante septiembre y octubre, un escenario que relacionan con las condiciones generadas por El Niño. Por eso, decidieron adelantarse a una eventual crecida y comenzar con el desmontaje de las estructuras antes de que el río alcance niveles críticos.

Qué pasará con el resto de las Cataratas del Iguazú

El cierre de la Garganta del Diablo no afecta a todo el Parque Nacional Iguazú. Los demás circuitos y sectores que permanezcan habilitados continuarán funcionando para los visitantes.

La reapertura todavía no tiene una fecha confirmada. Una vez finalizado el período de al menos 40 días, las autoridades deberán evaluar el nivel del río y las condiciones meteorológicas antes de reinstalar las pasarelas y permitir nuevamente el acceso al circuito.

De esta manera, quienes tengan previsto visitar las Cataratas del Iguazú durante las próximas semanas podrán recorrer el parque, aunque no tendrán acceso temporal a la Garganta del Diablo.

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