Chubut: "El incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85%", aseguró el gobernador Torres

El mandatario informó la novedad a través de sus redes sociales, donde destacó el amplio despliegue realizado para enfrentar uno de los incendios más severos de los últimos años en la región. En el operativo participaron más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, con la asistencia de ocho medios aéreos, además de maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles.

Torres subrayó además el trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el acompañamiento de las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba, que aportaron recursos humanos y logísticos para combatir las llamas.

En declaraciones periodísticas, el gobernador fue enfático al señalar que su gestión no permitirá la venta de tierras afectadas por los incendios y rechazó cualquier intento de vincular los focos ígneos con conflictos étnicos. “Las leyes se respetan y el bosque nativo se protege”, afirmó.

Después de más de una semana de trabajo ininterrumpido, y un amplio despliegue de recursos humanos y materiales, hoy podemos anunciar que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y ya no hay riesgo para las… — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 14, 2026

Según un informe técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio ya afectó a más de 12 mil hectáreas de bosque nativo, forestaciones, arbustos y matorrales, además de provocar graves daños en viviendas e infraestructura.

En tanto, luego de que se declarara el Estado de Catástrofe en Epuyén, donde el fuego arrasó con más de la mitad de los campos y el área urbana, en el Parque Nacional Los Alerces continúan activos algunos focos de comportamiento extremo en la zona del arroyo Braese, aunque las lluvias ayudaron a reducir la intensidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones continuarán durante este jueves en las zonas afectadas, aunque con menor intensidad y acumulados más bajos. Aun así, el pronóstico representa un alivio para la región y renueva la expectativa de un escenario más favorable tras los prolongados incendios que castigaron al sur del país.