Lanzan campaña contra el maltrato infantil realizada por el Ministerio Público Tutelar

Según detallaron en un comunicado, "la iniciativa busca mostrar que el maltrato es más frecuente de lo que se cree, pero que también es posible intervenir a tiempo, ya que todos podemos ser parte de la solución. Una mirada atenta, una escucha activa, un gesto de cuidado, unos brazos que puedan contener o un llamado a tiempo pueden marcar la diferencia", señalaron desde el MPT.

HORIZONTAL - MPT MALTRATO 2026

La campaña

La pieza audiovisual comienza con una vista aérea de la ciudad, mostrando una gran cantidad de edificios, sobre la que se presentan distintas situaciones, por ejemplo: “Cami tiene 10 años. En su casa le gritan todo el tiempo.”, luego: “Acá hay una maestra que escucha”. Luego aparecen mensajes como: “Acá hay un vecino que presta atención.” A medida que avanza, se incorporan íconos de geolocalización que representan, en color rojo, situaciones de violencia o riesgo, y en verde, personas o espacios que pueden intervenir, escuchar o ayudar.

La Asesora General Tutelar, Carolina Stanley expresó: “Todas las personas formamos parte del gran Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y debemos involucrarnos. Es fundamental fortalecer la capacitación y brindarles las herramientas a quienes están en contacto cotidiano con ellos, como docentes, referentes de clubes y médicos para así poder detectar situaciones de maltrato a partir de una mirada atenta y una escucha activa. Y también es importante el rol del entorno comunitario: un vecino o un conocido que sospecha de situaciones de violencia puede comunicarse con las líneas de ayuda”.

La pieza audiovisual será difundida el sábado 25 de abril en la comunicación digital del organismo Facebook, Instagram y X @mptutelar.

Las consultas o denuncias se pueden realizar a través del sistema de redes del MPT 0800 12 27376, wapp 15 7037 7037, que funcionan todos los días de 8 a 20hs. y las redes sociales Facebook e Instagram @mptutelar, y las mismas pueden ser de carácter anónimo.