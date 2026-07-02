Cortan la Autopista Dellepiane por un escape de gas tras una excavación

El incidente ocurrió durante una obra de desagüe cuando una empresa contratista dañó un caño de gas de alta presión. Hay un amplio operativo, desvíos de tránsito y demoras en la zona.
Un escape de gas generado por la rotura de un caño de alta presión provocó este jueves un importante operativo de emergencia en la Autopista Dellepiane, a la altura de porteño barrio de Flores. El hecho ocurrió durante una excavación realizada en una obra de desagüe por empleados de una empresa contratista.
Tras el incidente, Bomberos de la Ciudad y equipos técnicos de MetroGAS comenzaron las tareas para controlar la fuga y avanzar con la reparación de la cañería. Como parte del operativo, permanece cortada la Autopista Dellepiane a la altura de Escalada en sentido hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires, mientras la Autopista Ricchieri presenta importantes demoras por la congestión del tránsito.
El escape se produjo alrededor de las 15 en el enlace con la Autopista 25 de Mayo. En el lugar trabajó una dotación de la Estación de Bomberos de Lugano con una cisterna y una línea de agua desplegada de manera preventiva.
Al mismo tiempo, tres equipos técnicos de MetroGAS iniciaron las tareas para contener la pérdida siguiendo los protocolos habituales para este tipo de emergencias.
Como parte del procedimiento, dos prensas especializadas fueron trasladadas hasta el lugar para obturar temporalmente la tubería y cortar el paso del gas antes del punto donde se produjo la rotura.
Estas herramientas permiten cerrar de manera segura la cañería de polietileno mientras continúa el venteo controlado del fluido. Recién una vez aislado el tramo afectado podrá realizarse la reparación definitiva, ya que un caño de alta presión no puede ser intervenido mientras el gas continúa saliendo.
Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas heridas.
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