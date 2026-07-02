Cortan la Autopista Dellepiane por un escape de gas tras una excavación

Como parte del procedimiento, dos prensas especializadas fueron trasladadas hasta el lugar para obturar temporalmente la tubería y cortar el paso del gas antes del punto donde se produjo la rotura.

Estas herramientas permiten cerrar de manera segura la cañería de polietileno mientras continúa el venteo controlado del fluido. Recién una vez aislado el tramo afectado podrá realizarse la reparación definitiva, ya que un caño de alta presión no puede ser intervenido mientras el gas continúa saliendo.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas heridas.