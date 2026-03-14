De la pareja perfecta a la pareja consciente: cuidar el vínculo sin traicionarse / Por Romina Atencio

Muchas veces creemos que el problema es la conducta del otro:

“No me escucha”.

“No me entiende”.

“No me acompaña”.

Pero desde una mirada terapéutica, la pregunta es distinta:

¿Qué me pasa a mí cuando eso ocurre?

¿Qué emoción aparece?

¿Qué herida se activa?

Porque lo que más nos duele del otro suele tocar una parte sensible nuestra.

El coaching ontológico enseña que vivimos dentro de interpretaciones. No vemos la realidad tal cual es, sino como aprendimos a verla. Y esas interpretaciones se formaron en nuestra historia emocional: en la infancia, en nuestros primeros vínculos, en lo que vimos y escuchamos sobre el amor.

parejaperfecta2 "Allí donde nos encontramos con el otro, también nos encontramos con nosotros mismos", escribe la autora.

Por eso no elegimos pareja desde la conciencia plena, sino desde nuestras creencias inconscientes:

“Si me ama, no me va a abandonar”.

“Si me cela, es porque le importo”.

“Si me necesita, valgo”.

“Mejor no decir lo que siento para no perderlo”.

No son decisiones racionales. Son programas emocionales.

Desde la Gestalt se habla de asuntos inconclusos: emociones que no pudieron expresarse, duelos que no se cerraron, necesidades que quedaron insatisfechas. La pareja actual muchas veces se convierte en el escenario donde esos asuntos buscan resolverse. No porque el otro sea culpable, sino porque el vínculo íntimo tiene la fuerza de activar lo pendiente.

Una pareja consciente no busca tener razón. Busca comprender qué se mueve en cada uno. Esto implica pasar del reproche a la responsabilidad emocional.

Responsabilidad emocional no es culparse. Es reconocer:

“Esto que siento es mío”.

“Esto que se activa tiene que ver con mi historia”.

“Puedo elegir cómo responder”.

En lugar de decir:

“Vos me hacés sentir así”.

Podemos empezar a decir:

“Cuando pasa esto, me siento de esta manera”.

Ese pequeño cambio de lenguaje transforma el vínculo. Nos saca del ataque y nos lleva al encuentro.

Desde el coaching ontológico, el lenguaje crea realidad. Las palabras que usamos para hablar del otro también construyen la relación que tenemos. Si hablamos desde la queja, construimos distancia. Si hablamos desde la emoción, construimos puente.

La Gestalt, por su parte, invita a la presencia. A estar aquí y ahora con lo que sentimos. No a huir, no a justificar, no a acumular. A registrar el cuerpo, la emoción, la necesidad.

Muchas crisis de pareja no son falta de amor. Son falta de conciencia emocional. No sabemos decir “me siento solo”. Decimos “vos nunca estás”. No sabemos decir “tengo miedo”. Decimos “no me importás”. Y así, sin darnos cuenta, convertimos una herida en una pelea. La pareja consciente aprende a detenerse. A escuchar antes de responder. A preguntar antes de asumir. A sentir antes de acusar. También aprende a poner límites. Porque conciencia no es aguantar todo. Conciencia es saber hasta dónde puedo y hasta dónde no. Es cuidar el vínculo sin traicionarse a uno mismo.

Romina Atencio

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Como enseñaba Fritz Perls, la madurez emocional implica hacerse cargo de lo que uno siente sin esperar que el otro lo resuelva. Y eso es profundamente liberador.

Por su parte, el coaching ontológico, desarrollado por Rafael Echeverría propone que cada relación es un espacio de aprendizaje donde podemos transformarnos a través del diálogo y la observación de nuestras emociones. No se trata de cambiar al otro. Se trata de cambiar la forma en que nos relacionamos.

Una pareja consciente no busca perfección. Busca coherencia entre lo que siente, lo que dice y lo que hace.

Y eso requiere práctica:

Práctica de escucha.

Práctica de humildad.

Práctica de presencia.

Amar conscientemente es aceptar que el otro no viene a cumplir nuestras expectativas, sino a mostrarnos dónde todavía necesitamos crecer.

Es animarse a mirar:

Qué patrones repito.

Qué me cuesta expresar.

Qué temo perder.

Qué necesito sanar.

Porque toda relación profunda es un laboratorio emocional. Un espacio donde se revela quiénes somos cuando amamos.

Tal vez, el verdadero cambio en la pareja no sea evitar los conflictos, sino aprender a atravesarlos con conciencia. No huir cuando duele, ni quedarse por miedo, sino elegir desde un lugar más despierto.

No existe la pareja perfecta. Existe la pareja que se anima a transformarse. Y esa transformación no ocurre de un día para otro. Ocurre cada vez que elegimos comprender en lugar de atacar. Cada vez que escuchamos en lugar de defendernos. Cada vez que decimos lo que sentimos sin herir.

El amor consciente no es un estado ideal. Es un camino humano. Y ese camino empieza cuando dejamos de preguntarnos qué hace mal el otro, y comenzamos a preguntarnos qué podemos aprender nosotros en este vínculo.

Porque la pareja no es un lugar donde esconder nuestras heridas. Es un espacio para sanarlas. La pareja puede ser un campo de batalla o un espacio de conciencia. La diferencia no está en quién elegimos, sino en cómo elegimos mirarnos dentro del vínculo. Amar no es encontrar a alguien perfecto. Es aprender a estar presentes con lo que somos.

Tal vez la pregunta no sea: “¿con quién estoy?” sino: “¿quién soy cuando amo?”

¡Hasta el próximo sábado!