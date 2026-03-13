Generación Z: uno de cada tres hombres cree que la esposa debe obedecer

Un estudio internacional realizado por Ipsos y el King’s College de Londres detectó que el 31 % de los varones jóvenes cree que la esposa debe obedecer al marido.
Un nuevo informe internacional sobre roles de género reveló un dato que genera debate: uno de cada tres hombres de la generación Z considera que la esposa debe obedecer al marido. El resultado surge de una encuesta elaborada por Ipsos, empresa global de investigación, junto con el King’s College de Londres, basada en las respuestas de 23.000 personas de 29 países.
Según el estudio, el 31 % de los varones jóvenes comparte esa postura. Entre hombres de generaciones mayores el porcentaje baja al 13 %, lo que marca una diferencia generacional importante. En las mujeres, la coincidencia con esa idea es aún menor: 18 % entre las jóvenes y apenas 6 % entre las baby boomers, nacidas entre 1946 y 1964.
La investigación también indagó sobre quién debería tener la última palabra en las decisiones familiares y entre los varones de la generación Z, un tercio cree que el hombre debe decidir, mientras que en generaciones mayores esa posición desciende al 17 %.
El informe detectó además otras percepciones sobre la masculinidad entre ellas, que el 43 % de los hombres jóvenes cree que debe mostrarse físicamente duro aunque no lo sea, mientras que el 30 % considera que los hombres no deberían decir “te quiero” a sus amigos. A su vez, el 21 % piensa que el cuidado infantil reduce la masculinidad, una idea que entre los baby boomers baja al 8 %.
Otro punto relevante del estudio es la diferencia entre lo que las personas creen personalmente y lo que suponen que espera la sociedad, por ejemplo, solo 17 % piensa que las mujeres deberían asumir la mayor parte del cuidado de los hijos, pero 35 % cree que esa es la expectativa social dominante.
La directora ejecutiva de Ipsos, Kelly Beaver, explicó que la "Generación Z" combina visiones aparentemente contradictorias: es el grupo más proclive a considerar atractivas a las mujeres con carreras exitosas, pero al mismo tiempo mantiene posturas tradicionales sobre el hogar.
Especialistas que participaron del trabajo señalan que factores como las redes sociales y los algoritmos digitales pueden amplificar mensajes extremos sobre la masculinidad y los roles de género. Para los investigadores, el fenómeno refleja una convivencia entre valores modernos y tradicionales dentro de la misma generación.
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