Generación Z: uno de cada tres hombres cree que la esposa debe obedecer

El informe detectó además otras percepciones sobre la masculinidad entre ellas, que el 43 % de los hombres jóvenes cree que debe mostrarse físicamente duro aunque no lo sea, mientras que el 30 % considera que los hombres no deberían decir “te quiero” a sus amigos. A su vez, el 21 % piensa que el cuidado infantil reduce la masculinidad, una idea que entre los baby boomers baja al 8 %.

adobestock-522163620.x469c0272 El dato surge de un estudio global que analizó opiniones de 29 países sobre género y masculinidad.

Otro punto relevante del estudio es la diferencia entre lo que las personas creen personalmente y lo que suponen que espera la sociedad, por ejemplo, solo 17 % piensa que las mujeres deberían asumir la mayor parte del cuidado de los hijos, pero 35 % cree que esa es la expectativa social dominante.

La directora ejecutiva de Ipsos, Kelly Beaver, explicó que la "Generación Z" combina visiones aparentemente contradictorias: es el grupo más proclive a considerar atractivas a las mujeres con carreras exitosas, pero al mismo tiempo mantiene posturas tradicionales sobre el hogar.

Especialistas que participaron del trabajo señalan que factores como las redes sociales y los algoritmos digitales pueden amplificar mensajes extremos sobre la masculinidad y los roles de género. Para los investigadores, el fenómeno refleja una convivencia entre valores modernos y tradicionales dentro de la misma generación.