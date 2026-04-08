Detectan materiales inusuales en el cometa 3I/ATLAS, qué dicen los estudios

Los científicos plantean que el cometa, podría tratarse de un fragmento expulsado de un sistema planetario antiguo tras un evento violento, conservando en su interior materiales que no suelen sobrevivir en cuerpos más pequeños.
La detección de compuestos inusuales en su composición sugiere que el objeto podría haberse formado en entornos extremos y fuera del Sistema Solar.
El cometa 3I/ATLAS volvió a captar la atención de la comunidad científica, pero esta vez no por su recorrido sino por su composición. Observaciones recientes revelaron la presencia de elementos poco habituales en objetos del Sistema Solar.
Dos estudios en revisión, basados en espectros obtenidos por el telescopio James Webb, identificaron un exceso de deuterio en el agua y el metano presentes en la coma del cometa.
Este tipo de señales químicas sugiere que el objeto podría haberse formado en condiciones distintas a las conocidas en nuestro entorno. “Estamos viendo una composición química que sugiere un origen en entornos mucho más energéticos que los habituales para cometas”, indicaron los investigadores.
La hipótesis principal es que el cometa es un fragmento expulsado tras eventos violentos, como colisiones planetarias o explosiones estelares.
El deuterio, en particular, resulta clave porque permite reconstruir condiciones de formación. Su abundancia sugiere ambientes fríos pero con historia energética intensa.
Qué significa el hallazgo
Aunque se mencionan materiales asociados a procesos nucleares, los expertos aclararon que no hay actividad de ese tipo en el cometa. Se trata, en cambio, de componentes primordiales que podrían haber participado en esos procesos en el pasado.
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El estudio del 3I/ATLAS refuerza el interés por los cometas interestelares como fuentes de información sobre otros sistemas planetarios.
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