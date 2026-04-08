Detectan materiales inusuales en el cometa 3I/ATLAS, qué dicen los estudios

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El deuterio, en particular, resulta clave porque permite reconstruir condiciones de formación. Su abundancia sugiere ambientes fríos pero con historia energética intensa.

Qué significa el hallazgo

Aunque se mencionan materiales asociados a procesos nucleares, los expertos aclararon que no hay actividad de ese tipo en el cometa. Se trata, en cambio, de componentes primordiales que podrían haber participado en esos procesos en el pasado.

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El estudio del 3I/ATLAS refuerza el interés por los cometas interestelares como fuentes de información sobre otros sistemas planetarios.