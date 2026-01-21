Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra hoy?

La fecha se conmemora desde 1986 por iniciativa de Zaborney, oriundo de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Su objetivo principal es fomentar la expresión del cariño y el acompañamiento entre las personas, destacando los múltiples beneficios que el contacto físico aporta a la salud física, emocional y psicológica.

Los abrazos cumplen un rol fundamental en la comunicación no verbal, ya que permiten transmitir sentimientos sin necesidad de palabras. Además, contribuyen a la regulación emocional, fortalecen las habilidades sociales, alivian el dolor y la tristeza, recargan la energía, estimulan el sistema inmunológico y ayudan a equilibrar el sistema nervioso en momentos de estrés o alteración.

Entre los principales beneficios del abrazo se destacan los siguientes: