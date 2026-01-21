Conmoción en Arrecifes por una muerte por hantavirus, ya son cinco en Buenos Aires

Una persona que vivía en una zona rural murió tras contraer hantavirus. Las autoridades recordaron extremar cuidados y acudir rápidamente ante síntomas compatibles.
La Municipalidad de Arrecifes confirmó este lunes el fallecimiento de un vecino por hantavirus, lo que eleva a cinco el número de víctimas en la provincia de Buenos Aires.
El diagnóstico se confirmó durante la tarde y, desde la sospecha inicial, se activaron los protocolos sanitarios vigentes, incluyendo investigación epidemiológica, seguimiento de contactos y medidas de prevención.
Desde el Municipio expresaron: “Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y allegados de la persona fallecida en este difícil momento”.
Las autoridades recordaron a la población la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales, y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolores musculares, cefalea o dificultad respiratoria.
Evitar contacto con roedores y sus excreciones.
Limpiar superficies con lavandina (1:9) usando guantes y mascarilla N95/N99.
Ventilar galpones, depósitos y viviendas cerradas antes de entrar.
Sellar grietas y mantener la basura en recipientes tapados.
En zonas rurales, acampar en lugares despejados, dormir en catres elevados y usar protección al manipular objetos.
No tocar roedores vivos; los muertos deben rociarse con lavandina, esperar 30 minutos y luego enterrarlos o quemarlos de forma segura.
Ante fiebre, dolores musculares, cefalea o vómitos, consultar al médico de inmediato.
Este caso se suma a otras muertes recientes en la provincia: una niña de 10 años en General Belgrano, un hombre de 33 en Mar del Plata, un adolescente de 14 en San Andrés de Giles y un hombre de 59 años en Chacabuco, todas estos fallecimientos confirmados por hantavirus en las últimas semanas.
