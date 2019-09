La idea del fin del mundo es una trama clásica en las películas de ciencia ficción. Pero en realidad, hay varias teorías que hablan sobre la desaparición del planeta, junto con todos nosotros. Pero la verdad es que muchas de estas teorías se basan en una ciencia bastante sólida, incluida la Tierra que es tragada por el sol y una colisión catastrófica de asteroides. Aunque hay otras posibilidades que van más allá de lo que podemos entender, como la segunda venida de Cristo, y una colisión con el planeta errante Nibiru.

Ahora, un periodista científico ha identificado ocho formas en que el mundo podría terminar, con la biotecnología, la inteligencia artificial y la guerra nuclear siendo las mayores amenazas para la vida en la Tierra.

Bryan Walsh, de 41 años, ex corresponsal extranjero y reconocido escritor también aborda en su nuevo libro el cambio climático, los supervolcanes, los asteroides, las enfermedades e incluso la invasión extraterrestre. Walsh ha escrito “Fin de los tiempos: una breve guía sobre el fin del mundo (End Times: A Brief Guide to the End of the World)” después de pasar dos años investigando las horribles formas en que el mundo podría enfrentarse el Armagedón. Ha evaluado tanto la gravedad de cada desastre como la probabilidad de que realmente ocurra.

Según Walsh, la amenaza más creíble y preocupante para el planeta Tierra es la biotecnología. Cree que los científicos extremistas que experimentan con enfermedades puedan producir un supervirus que pueda resistir a las vacunas y los antivirales, con la intención de eliminar una gran cantidad de seres humanos. El uso de la ingeniería genética en enfermedades puede cambiar la vida de los humanos para mejor, pero la catástrofe podría ocurrir si se hace incorrectamente.

Walsh destaca que en los últimos años ISIS ha tratado de armamentizar la viruela, una enfermedad contenida desde 1977. La letalidad de una enfermedad como esta, o la amenaza más reciente de ébola, combinada con la tasa de infección de un resfriado, podrían causar un caos, creando el “arma biológica perfecta”. Otro producto de los enormes avances de la tecnología humana es el miedo de que la película Terminator pueda ser toda una realidad.

