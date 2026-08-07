El ACA celebra la visita de León XIV y exhibe en su cede el histórico Papamóvil que usó Juan Pablo II

Tomando como base una camioneta Ford F-350 modelo 1981, que originalmente cumplía funciones como grúa de auxilio de la institución, un equipo de técnicos, operarios y especialistas del ACA llevó adelante un trabajo contrarreloj verdaderamente heroico. En turnos continuos de 24 horas durante solo cuatro días, la unidad fue transformada de manera integral.

Se eliminó el sistema de grúa posterior para levantar una cabina cerrada y especializada que incorporaba rigurosas medidas de seguridad, destacándose los cristales antibalas de gran espesor, una respuesta directa y prioritaria tras el atentado sufrido por el pontífice en Roma un año antes. En su interior, el habitáculo fue equipado con una base de madera de quebracho, alfombra roja y un asiento giratorio de color blanco, especialmente diseñado para facilitar la cercanía y el saludo panorámico del Papa con los fieles que poblaron las calles de Buenos Aires.

Aquel vehículo único, pintado de blanco e identificado con los emblemas pontificios y patrios, no solo cumplió con creces su cometido histórico transportando a Juan Pablo II, sino que se convirtió con los años en una pieza de incalculable valor patrimonial y emocional para todos los argentinos. Este vehículo no solo cumplió su función en la Argentina en 1982, sino que fue cedido posteriormente para la visita del Papa a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1988.

El histórico vehículo fue construido por técnicos del Automóvil Club Argentino en solo cuatro días para el traslado de Juan Pablo II durante su visita al país.

Hoy, ante la inminencia de una nueva visita papal que renovará la esperanza y la unión en el país, el Automóvil Club Argentino reafirma su vocación de servicio, su compromiso con los valores institucionales y su orgullo de haber formado parte activa de las páginas más caras de la historia nacional.