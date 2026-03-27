El ACA renovó su unidad en Villa María y recibió el apoyo de Llaryora

Tecnología y servicios para la movilidad del futuro

Uno de los puntos más innovadores es la incorporación de un cargador eléctrico ETIA, diseñado específicamente para vehículos eléctricos. A través de una aplicación móvil, los usuarios pueden gestionar el tiempo de carga según sus necesidades. Además, los socios del ACA cuentan con un 30% de descuento en los Puntos ACA del país, mientras que en los Puntos ETIA el beneficio alcanza el 10% de descuento.

La renovada estación continuará ofreciendo una amplia gama de servicios, entre ellos atención administrativa, gestión de seguros y siniestros, lubricentro, boxes, lavadero, expendio de combustible, tramitación de licencia internacional y servicio Full, reafirmando su rol como centro integral para automovilistas y viajeros..

WhatsApp Image 2026-03-27 at 6.47.47 PM Llaryora en la reinauguración: el gobernador Martín Llaryora destacó el impacto en empleo y desarrollo.

Por su parte, Accastello remarcó la histórica relación de la ciudad con el ACA y el valor estratégico de la inversión: “Esta estación es una expresión concreta de la alianza entre el Club e YPF, que apuesta al crecimiento de Villa María y de toda la provincia”.

A su turno, Carman sostuvo que el proyecto refleja una nueva etapa del ACA, enfocada en la innovación sin perder su identidad histórica: “La renovación integral de la estación busca acompañar el crecimiento de Villa María, un polo de desarrollo regional, con instalaciones de última generación”.

Asimismo, destacó que la obra reafirma el compromiso del Club con la calidad de sus servicios y con su presencia federal: “Buscamos ofrecer asistencia, seguridad y respaldo en toda la Argentina, adaptándonos a las nuevas demandas de movilidad”.

Inaugurada originalmente en abril de 1939, la estación de Villa María fue la decimotercera del ACA y se consolidó como un punto de referencia para automovilistas de la región. Con esta renovación, la institución apuesta a poner en valor su legado histórico y proyectarlo hacia el futuro, manteniendo los valores que la caracterizan.