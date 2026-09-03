Paro en aeropuertos: en qué horarios no se podrá viajar

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la exigencia se apoya en las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral según la interpretación oficial, al tratarse de una actividad considerada esencial, la cobertura de los servicios mínimos "no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal del servicio".

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, defendió la decisión del sindicato y sostuvo que las posibles demoras o cancelaciones no serán responsabilidad de los trabajadores. El dirigente afirmó que la organización comunicó la protesta con anticipación para que el Gobierno pudiera responder a los reclamos planteados.

Entre las demandas aparecen la actualización de los salarios según los aumentos acordados en ítems extra paritarios, la apertura de la paritaria sectorial y un mayor financiamiento para las áreas operativas y de fiscalización. Aguiar también denunció un deterioro de las condiciones laborales y afirmó que el Gobierno incumple acuerdos salariales desde enero.

El conflicto quedó así planteado entre la intención del gremio de avanzar con las medidas de fuerza y la exigencia oficial de sostener una parte de la actividad. Mientras ATE reclama una respuesta a sus pedidos, el Gobierno busca garantizar el funcionamiento del sistema aeronáutico durante las dos jornadas de protesta.