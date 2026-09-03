Paro en aeropuertos: en qué horarios no se podrá viajar

La medida fue convocada por ATE, tras el fracaso de las negociaciones salariales, y contempla asambleas y el cese de tareas en dos franjas horarias durante las jornadas de hoy jueves y mañana viernes.
El Gobierno intimó a ATE a garantizar la prestación del 75% de los vuelos durante las jornadas de protesta previstas para este jueves y viernes debido a que el Ministerio de Capital Humano considera que la actividad aeronáutica constituye un servicio esencial y reclamó el cumplimiento de las prestaciones mínimas establecidas por la normativa vigente.
La medida alcanza a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y podría afectar el funcionamiento de más de 27 terminales aéreas en distintos puntos del país. Las acciones fueron anunciadas luego de que no prosperaran las negociaciones paritarias entre el gremio y el Gobierno, y están previstas para las franjas de 9:00 a 12:00 y de 18:00 a 21,00, en ambos días.
ATE había informado que durante esos períodos se garantizarían únicamente vuelos sanitarios y humanitarios, traslados de órganos y servicios oficiales, mientras que el resto de las operaciones podría verse alcanzado por la medida.
El reclamo involucra a trabajadores que cumplen funciones fundamentales para la actividad aeroportuaria, entre ellas el control terrestre, la sanidad aeronáutica, el servicio de bomberos y las tareas de fiscalización y capacitación.
Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la exigencia se apoya en las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral según la interpretación oficial, al tratarse de una actividad considerada esencial, la cobertura de los servicios mínimos "no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal del servicio".
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, defendió la decisión del sindicato y sostuvo que las posibles demoras o cancelaciones no serán responsabilidad de los trabajadores. El dirigente afirmó que la organización comunicó la protesta con anticipación para que el Gobierno pudiera responder a los reclamos planteados.
Entre las demandas aparecen la actualización de los salarios según los aumentos acordados en ítems extra paritarios, la apertura de la paritaria sectorial y un mayor financiamiento para las áreas operativas y de fiscalización. Aguiar también denunció un deterioro de las condiciones laborales y afirmó que el Gobierno incumple acuerdos salariales desde enero.
El conflicto quedó así planteado entre la intención del gremio de avanzar con las medidas de fuerza y la exigencia oficial de sostener una parte de la actividad. Mientras ATE reclama una respuesta a sus pedidos, el Gobierno busca garantizar el funcionamiento del sistema aeronáutico durante las dos jornadas de protesta.
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