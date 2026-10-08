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El ex de Pampita quiere reemplazar la imagen de Eva Perón por una de Lionel Messi

El exlegislador porteño cuyo mayor mérito fue haberse casado con Pampita propone colocar una imagen de Messi en el edificio de Capital Humano y retirar la figura de Eva Perón.

Roberto García Moritán volvió a poner en el centro de la escena al emblemático edificio de Capital Humano ubicado sobre la avenida 9 de Julio. El exlegislador porteño presentó un proyecto de ley para incorporar una imagen monumental de Lionel Messi en una de las fachadas y reemplazar una de las representaciones de Eva Perón que actualmente forman parte del inmueble.

La iniciativa, denominada “Homenaje permanente”, fue difundida luego de la despedida de Messi de la Selección argentina y busca ser impulsada mediante el mecanismo de iniciativa popular.

El proyecto propone intervenir el edificio ubicado en Avenida 9 de Julio 1925, declarado Monumento Histórico Nacional. Por ese motivo, cualquier modificación deberá ajustarse a las normas de protección patrimonial correspondientes.

Qué plantea el proyecto de García Moritán

El texto plantea que el Estado pueda disponer el retiro, la relocalización o la readecuación de una de las dos imágenes de Eva Perón que se encuentran en las fachadas del edificio.

La propuesta establece que la representación retirada no sea destruida, sino que deberá ser conservada. Además, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para determinar su destino y eventual nueva ubicación.

Una recreación realizada con inteligencia artificial muestra cómo podría verse el edificio de Capital Humano con una figura gigante de Messi en lugar de una de las imágenes de Evita.

Una recreación realizada con inteligencia artificial muestra cómo podría verse el edificio de Capital Humano con una figura gigante de Messi en lugar de una de las imágenes de Evita.

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A cambio, el proyecto propone incorporar una representación monumental de Messi como reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su papel como figura de la Argentina a nivel internacional.

La nueva obra, según la iniciativa, debería ser seleccionada a través de un concurso público nacional. También se contempla la posibilidad de utilizar donaciones y aportes privados para financiar su realización.

Una vieja propuesta que vuelve a escena

No es la primera vez que García Moritán apunta contra las imágenes de Evita instaladas en el edificio. En 2022, cuando todavía era legislador porteño, había impulsado una campaña para juntar firmas con el objetivo de reemplazar una de ellas por una figura de Messi.

Aquella iniciativa finalmente no avanzó. Ese mismo año, además, había presentado otro proyecto que proponía demoler el edificio de la avenida 9 de Julio y utilizar el terreno para ampliar la avenida y mejorar la circulación vehicular.

El planteo actual es diferente: busca conservar el histórico inmueble y modificar una de las representaciones que forman parte de sus fachadas.

En los fundamentos, García Moritán sostiene que Messi representa un reconocimiento que trasciende las diferencias políticas y generacionales, y considera que su trayectoria forma parte de la historia contemporánea del país.

La iniciativa deberá atravesar ahora el tratamiento legislativo correspondiente para determinar si finalmente puede concretarse.

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