El ex de Pampita quiere reemplazar la imagen de Eva Perón por una de Lionel Messi

La propuesta establece que la representación retirada no sea destruida, sino que deberá ser conservada. Además, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para determinar su destino y eventual nueva ubicación.

Una recreación realizada con inteligencia artificial muestra cómo podría verse el edificio de Capital Humano con una figura gigante de Messi en lugar de una de las imágenes de Evita.

A cambio, el proyecto propone incorporar una representación monumental de Messi como reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su papel como figura de la Argentina a nivel internacional.

La nueva obra, según la iniciativa, debería ser seleccionada a través de un concurso público nacional. También se contempla la posibilidad de utilizar donaciones y aportes privados para financiar su realización.

Una vieja propuesta que vuelve a escena

No es la primera vez que García Moritán apunta contra las imágenes de Evita instaladas en el edificio. En 2022, cuando todavía era legislador porteño, había impulsado una campaña para juntar firmas con el objetivo de reemplazar una de ellas por una figura de Messi.

Aquella iniciativa finalmente no avanzó. Ese mismo año, además, había presentado otro proyecto que proponía demoler el edificio de la avenida 9 de Julio y utilizar el terreno para ampliar la avenida y mejorar la circulación vehicular.

El planteo actual es diferente: busca conservar el histórico inmueble y modificar una de las representaciones que forman parte de sus fachadas.

En los fundamentos, García Moritán sostiene que Messi representa un reconocimiento que trasciende las diferencias políticas y generacionales, y considera que su trayectoria forma parte de la historia contemporánea del país.

La iniciativa deberá atravesar ahora el tratamiento legislativo correspondiente para determinar si finalmente puede concretarse.