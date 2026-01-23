El Gobierno aumenta a $20 millones la recompensa para hallar a Loan Peña

El tribunal solicitó incrementar el monto originalmente fijado en $5 millones ante el tiempo transcurrido y la falta de información útil hasta el momento. Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, señalaron que la actualización se enmarca en la Ley 26.538, que permite modificar recompensas según la gravedad del delito, la complejidad del caso y el tiempo transcurrido.

Detalles de la desaparición

Loan fue visto por última vez alrededor de las 14:20 del 13 de junio de 2024, mientras buscaba naranjas junto a otros niños y adultos en una zona de monte. Desapareció cuando regresaba a su casa, ubicada a unos 600 metros del lugar.

Al momento de su desaparición, vestía remera negra con letras rosadas “Messi”, pantalón largo negro y zapatillas verdes. Es de tez trigueña, delgado, con ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza.

Desaparición de Lian y recompensa

En paralelo, el Gobierno y el Ministerio de Seguridad ofrecieron inicialmente $10 millones para quien aporte datos sobre Lian, desaparecido el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, Córdoba, al momento de la siesta. Considerando el tiempo transcurrido y la necesidad de información significativa, la cartera de Seguridad decidió incrementar también la recompensa a $20 millones.

En este caso, no hay detenidos, aunque pericias a dispositivos electrónicos de vecinos y de los hermanos Raúl y José Ribera Zambrana revelaron que contenían material de abuso sexual infantil, según consta en la investigación judicial.

Lian Cordoba Lian desapareció el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, Córdoba; el Gobierno ofrece $20 millones para quien aporte información sobre su paradero.

Cómo aportar información

Quienes tengan datos sobre cualquiera de los dos casos pueden comunicarse de manera anónima y gratuita a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. El Ministerio aclaró que el pago se realizará preservando la identidad del informante, previo informe judicial sobre el valor de los datos brindados.