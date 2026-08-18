El Rodeo, de Catamarca, fue elegido como el Mejor Alfajor del Mundo 2026

Además del reconocimiento principal, el campeonato distinguió a los mejores productos en diferentes categorías, que destacaron por sus ingredientes, texturas, rellenos y técnicas de elaboración.

La competencia volvió a demostrar la diversidad que existe dentro del universo del alfajor argentino, con propuestas que fueron desde las versiones clásicas de dulce de leche hasta combinaciones más originales con frutas, frutos secos, bebidas, quesos y productos regionales.

El certamen también contó con la participación de productores internacionales y emprendimientos de distintas provincias argentinas, consolidándose como uno de los principales encuentros dedicados a esta tradicional golosina.

Mejor Cobertura de Chocolate Negro

Oro — Señor Alfajor: alfajor de dos tapas de cacao, corona de dulce de leche, corazón de crema de chocolate con almendras garrapiñadas, crema de avellanas, obleas picadas y cobertura de chocolate semiamargo.

alfajor de dos tapas de cacao, corona de dulce de leche, corazón de crema de chocolate con almendras garrapiñadas, crema de avellanas, obleas picadas y cobertura de chocolate semiamargo. Plata — Bragi Chocolates: una tapa de chocolate y otra de brownie, ganache de chocolate 70% cacao, caramelo artesanal crocante, dulce de naranjas frescas con cascaritas y cardamomo y cobertura de chocolate 70% cacao Carenero.

Bronce — Tatakua Alfajores: dos galletitas de vainilla rellenas de dulce de leche paraguayo y cubiertas con chocolate semiamargo.

Mejor Cobertura de Chocolate Blanco

Oro — Entre Dos Alfajores Premium: alfajor a base de harina de arroz con cacao, relleno de dulce de leche repostero, cubierto con chocolate blanco y libre de gluten.

alfajor a base de harina de arroz con cacao, relleno de dulce de leche repostero, cubierto con chocolate blanco y libre de gluten. Plata — Punto & Coma: alfajor de frambuesa, nueces y almendras, con una galleta de cacao intenso con almendras.

Bronce — Lindenblau SRL - Tikal Chocolates: alfajor de chocolate belga blanco relleno con dulce de leche.

Mejor Alfajor Glaseado

Oro — Esmeralda Productos Artesanales: alfajor triple santafesino con pistacho bañado con merengue.

alfajor triple santafesino con pistacho bañado con merengue. Plata — Mendukos: alfajor glaseado de nuez y dulce de leche.

Bronce — Entre Dos Alfajores Premium: alfajor de cacao relleno de dulce de leche repostero y cubierto con baño de merengue.

Mejor Relleno de Dulce de Leche

Oro — Carpa Azul: alfajor relleno de dulce de leche, con tapas de coco y medio baño de chocolate negro.

alfajor relleno de dulce de leche, con tapas de coco y medio baño de chocolate negro. Plata — Guenoa: alfajor de avellanas relleno de dulce de leche y con cobertura sabor chocolate blanco.

Bronce — Les Brunes: alfajor brownie húmedo con nuez, relleno de dulce de leche y cubierto con chocolate semiamargo.

Mejor Relleno de Fruta

Oro — Alfajores El Rodeo: tapas de vainilla, coco en escamas, dulce de higo, trozos de nuez y un toque de dulce de leche, todo cubierto con una fina capa de baño glacé.

tapas de vainilla, coco en escamas, dulce de higo, trozos de nuez y un toque de dulce de leche, todo cubierto con una fina capa de baño glacé. Plata — Alfajores del Mar: alfajor de chocolate semiamargo relleno de ganache de chocolate al coñac, con corazón de frambuesas y baño de chocolate blanco.

Bronce — Ñandé Alfajores Correntinos: alfajor de fécula de mandioca relleno de mermelada de guayaba y cubierto con baño de chocolate negro.

Mejor Alfajor Relleno de Dos Sabores

Oro — Chocara: tapas de sablée de nuez con ganache de queso roquefort y membrillo, sin gluten.

tapas de sablée de nuez con ganache de queso roquefort y membrillo, sin gluten. Plata — Alfajores del Mar: chocolate, ganache de chocolate y pasta de maní con sal marina, maní acaramelado y corazón de ganache de dulce de leche.

Bronce — Señor Alfajor: una tapa de cacao y otra cítrica, cobertura semiamarga, dulce de leche, corazón de caramelo salado con maní y crema de maní.

Mejor Galleta de Alfajor

Oro — Entre Dos Alfajores Premium: alfajor a base de harina de arroz con cacao, dulce de leche repostero y chocolate blanco, libre de gluten.

alfajor a base de harina de arroz con cacao, dulce de leche repostero y chocolate blanco, libre de gluten. Plata — Alfajores Nurko: alfajor de maicena con tapas saborizadas con ralladura de limón y coñac, relleno de dulce de leche y decorado con coco rallado.

Bronce — Mendukos: alfajor glaseado de nuez y dulce de leche.

Mejor Alfajor Exótico

Oro — Guenoa: alfajor de pistachos relleno de dulce de leche y cubierto con chocolate semiamargo.

alfajor de pistachos relleno de dulce de leche y cubierto con chocolate semiamargo. Plata — Bravo Tu Alfajor Artesanal: relleno de ganache con reducción de vino tannat, tapas de cacao y polvo de orujo, con cobertura de chocolate semiamargo.

Bronce — Señor Alfajor: tapas de cacao y cítrica, cobertura semiamarga, dulce de leche, caramelo salado con maní y crema de maní.

Mejor Alfajor de Maicena

Oro — Dulce de Leche & Co.: alfajor de almidón de maíz relleno con dulce de leche y coco.

alfajor de almidón de maíz relleno con dulce de leche y coco. Plata — Alfajores Nurko: tapas de maicena saborizadas con ralladura de limón y coñac, relleno de dulce de leche y coco rallado.

Bronce — Mamá Norma: alfajor artesanal de maicena elaborado con harina de arroz y coco, relleno de dulce de leche.

Mejor Alfajor Saludable

Oro — Punto & Coma: alfajor de frambuesa, nueces y almendras, con galleta de cacao intenso con almendras.

alfajor de frambuesa, nueces y almendras, con galleta de cacao intenso con almendras. Plata — Ríccoli: alfajor de chocolate relleno de pistachos, bañado con chocolate y sin gluten.

Bronce — Granolate: tapas con almendras, relleno de dulce de leche y cobertura de repostería semiamarga.

Mejor Textura

Oro — Thionis Chocolates: tapas de cacao 70%, relleno de crema de pistacho y cobertura de chocolate con leche.

tapas de cacao 70%, relleno de crema de pistacho y cobertura de chocolate con leche. Plata — Punto & Coma: alfajor de frambuesa, nueces y almendras con galleta de cacao intenso.

Bronce — Bravo Tu Alfajor Artesanal: alfajor de gofio relleno de dulce de leche.

Mejor Aroma a Alfajor

Oro — Duo: galletitas dulces sabor chocolate, relleno de dulce de leche y baño de repostería semiamargo.

galletitas dulces sabor chocolate, relleno de dulce de leche y baño de repostería semiamargo. Plata — Entre Dos Alfajores Premium: harina de arroz con cacao, dulce de leche repostero y cobertura de chocolate blanco, libre de gluten.

Bronce — Cucharita Dulce: brownie y nueces, relleno con dulce de leche y bañado en chocolate.

Mejor Alfajor Simple

Oro — Señor Alfajor: dos tapas cítricas, cobertura semiamarga, corona de dulce de leche y corazón de crema pastelera con limón y merengue picado.

dos tapas cítricas, cobertura semiamarga, corona de dulce de leche y corazón de crema pastelera con limón y merengue picado. Plata — Tatakua Alfajores: galletitas de vainilla rellenas de dulce de leche paraguayo y cubiertas con chocolate semiamargo.

Bronce — Chocara: tapas de vainilla suave con ganache de canela y corazón de manzana, sin gluten.

Mejor Alfajor de Tres Capas

Oro — Alfajores Barrigón: alfajor triple de avellana y dulce de leche, con tapas de cacao belga y cobertura de chocolate amargo lacteado.

alfajor triple de avellana y dulce de leche, con tapas de cacao belga y cobertura de chocolate amargo lacteado. Plata — Alfajores Nurko: tres capas de cacao intenso con doble capa abundante de dulce de leche y chocolate semiamargo.

Bronce — Esmeralda Productos Artesanales: triple santafesino con pistacho bañado con merengue.

Mejor Alfajor de Autor

Oro — Alta Pinta: galletitas de chocolate, crema Bariloche emulsionada con gin trufado, corazón de ganache de frutos del bosque y trufa, cobertura de chocolate semiamargo y topping de trufa rallada.

galletitas de chocolate, crema Bariloche emulsionada con gin trufado, corazón de ganache de frutos del bosque y trufa, cobertura de chocolate semiamargo y topping de trufa rallada. Plata — Bragi Chocolates: chocolate y brownie, ganache de chocolate 70% cacao, caramelo artesanal crocante, naranja fresca con cascaritas y cardamomo.

Bronce — Alfajores del Mar: ganache de chocolate, pasta de maní, sal marina, maní acaramelado y corazón de ganache de dulce de leche.

Mejor Alfajor PyME

Oro — Gulero: tapas duras bañadas en chocolate blanco, abundante dulce de leche y cobertura exterior de chocolate negro.

tapas duras bañadas en chocolate blanco, abundante dulce de leche y cobertura exterior de chocolate negro. Plata — Dulce de Leche & Co.: tapas de cacao, dulce de leche y coco crocante, con baño de repostería negro.

Bronce — Guenoa: alfajor de pistachos relleno de dulce de leche y cubierto con chocolate semiamargo.

Mejor Alfajor Industrial

Oro — Galan Alfajores: alfajor de chocolate blanco, dulce de leche y baño de repostería.

alfajor de chocolate blanco, dulce de leche y baño de repostería. Plata — Alfajores Barrigón: triple de avellana y dulce de leche, tapas de cacao belga y chocolate amargo lacteado.

Bronce — Alfajores Nurko: tres capas de cacao intenso, doble capa de dulce de leche y cobertura de chocolate semiamargo.

Mejor Alfajor Tradicional

Oro — La Aldea: alfajor de chocolate con extra dulce de leche y cobertura de chocolate semiamargo.

alfajor de chocolate con extra dulce de leche y cobertura de chocolate semiamargo. Plata — Los budines de Crischu: alfajor artesanal cordobés con membrillo y miel.

Bronce — La Aldea: alfajor de chocolate con extra dulce de leche y cobertura de chocolate blanco.

Mejor Alfajor Bajonero

Oro — La Casa del Dulce de Leche: alfajor de cacao con doble cobertura de chocolate blanco y negro, relleno de dulce de leche y ganache de chocolate.

alfajor de cacao con doble cobertura de chocolate blanco y negro, relleno de dulce de leche y ganache de chocolate. Plata — Arbanit: alfajor de chocolate relleno con oblea y dulce de leche, cubierto con baño de repostería negro.

Bronce — Thionis Chocolates: tapas de cacao 70%, crema de pistacho y cobertura de chocolate con leche.

Mejor Stand