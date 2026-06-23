Entre Ríos: manejaba borracho una retroexcavadora, chocó siete autos y dejó dos heridos

Las dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital Delicia Concepción Masvernat y, según informaron las autoridades, ninguna presentó lesiones de gravedad. En cuanto a los daños materiales, tres de los siete vehículos sufrieron destrozos casi totales, mientras que los restantes registraron daños de menor magnitud.

El conductor quedó detenido y la Justicia investiga las circunstancias del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.