Entre Ríos: manejaba borracho una retroexcavadora, chocó siete autos y dejó dos heridos

El operario, de 47 años, tenía 1,7 gramos de alcohol en sangre. Recorrió varias calles de Concordia a gran velocidad, provocó importantes destrozos y terminó detenido tras ser reducido por vecinos.
Un insólito y peligroso episodio ocurrió este lunes por la tarde en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, cuando un hombre de 47 años manejó una retroexcavadora en estado de ebriedad, chocó contra siete vehículos y dejó un saldo de dos personas heridas.
La secuencia comenzó cuando el operario ingresó a la ciudad con una máquina vial perteneciente a una empresa privada. Su recorrido inició sobre la calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde embistió un Fiat Siena y luego un Renault que se encontraba estacionado. Sin detenerse, continuó su marcha por distintas arterias de la ciudad causando nuevos destrozos.
El momento más peligroso se produjo en la zona de Presidente Illia y el barrio El Silencio, donde impactó contra dos camionetas. Según detalló el jefe departamental de Policía de Concordia, José María Rosatelli, en uno de los choques la pala de la retroexcavadora levantó una camioneta y la desplazó hacia el carril contrario. Cerca de 800 metros más adelante volvió a embestir otro vehículo que se encontraba detenido en un semáforo.
La violenta trayectoria del conductor terminó sobre la calle Gregoria Pérez, donde vecinos lograron detener la marcha de la máquina y reducir al hombre hasta la llegada del personal policial. Posteriormente, el test de alcoholemia confirmó que tenía 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre.
Las dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital Delicia Concepción Masvernat y, según informaron las autoridades, ninguna presentó lesiones de gravedad. En cuanto a los daños materiales, tres de los siete vehículos sufrieron destrozos casi totales, mientras que los restantes registraron daños de menor magnitud.
El conductor quedó detenido y la Justicia investiga las circunstancias del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.
comentar