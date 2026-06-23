Atropello fatal en Mar del Plata: qué dice el nuevo parte médico de los heridos

Salvó a su novia y se encuentra en grave estado

Uno de los casos más delicados es el de Thiago Vera, un joven de 19 años que permanece internado en estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

La familia del joven asegura que todavía no recibió un parte médico definitivo y que el cuadro sigue siendo de extrema gravedad. Según explicaron, el chico fue intervenido quirúrgicamente durante la madrugada y permanece bajo cuidados intensivos.

En diálogo con C5N, Antonella, madre de Thiago, contó que su hijo se encuentra en coma inducido debido a un fuerte golpe en la cabeza y que los médicos aún evalúan las lesiones que sufrió en sus piernas. “No tenemos parte médico. Thiago a las 2 de la mañana salió del quirófano y nos dijeron que hoy a las 13.30 nos iban a dar novedades. A mi marido no lo dejaron verlo ni le dieron ninguna información”, relató.

La mujer explicó además que la incertidumbre es total respecto a la evolución del joven. “Está en un coma inducido porque tiene un golpe en la cabeza. Sus piernas todavía no se sabe cómo están, incluso podrían amputarle una. Hoy no sabemos cómo continúa todo. Hasta que nos den el parte médico no podemos decir nada”, señaló.

Antonella también reconstruyó cómo se enteraron de la tragedia. Según contó, fue la novia de Thiago quien la llamó para avisarle lo ocurrido, mientras que su esposo se encontraba trabajando. “Mi marido llegó al skatepark, vio la ambulancia y la siguió hasta el hospital”, recordó.

En medio del dolor, la madre reveló un detalle que conmueve: Thiago había cumplido 19 años apenas un día antes del accidente y, según relató, alcanzó a salvar a su pareja cuando el colectivo se dirigía hacia ellos. “Le salvó la vida a su novia. La empujó fuerte hacia atrás cuando venía el colectivo. Ella tuvo algunos raspones, nada comparado con Thiago”, expresó.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires seguirá informando oficialmente las novedades vinculadas a este hecho, desde el área de comunicación del hospital, con un próximo parte hoy a las 17.00hs.

Cómo sigue la causa

El conductor, que sigue en estado de shock y está en libertad, argumentó en el lugar que se quedó sin frenos y ante el nerviosismo perdió el control del colectivo. Ahora, tendrá que dar su versión del accidente este martes al mediodía ante la Fiscalía de Delitos Culposos.

Desde el medio 0223 comunicaron que hoy a las 14.00hs. se hará la autopsia a la joven fallecida y el viernes por la mañana será el turno de las pericias mecánica.

Se supo que el test de alcoholemia al chofer dio resultado negativo.