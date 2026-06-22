Ciudad: más de 25.000 personas vieron a la Selección Argentina en el Fan Fest

Una multitud gritó los dos goles de Lionel Messi a Austria en los espacios que habilitó la Ciudad de Buenos Aires para ver a la Selección Argentina.
Más de 25.000 personas disfrutaron este lunes los dos goles de Lionel Messi en el Fan Fest de Palermo en la plaza Seeber, centro de la fiesta que organizó la Ciudad de Buenos Aires para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.
La plaza San Martín en Retiro también recibió a una multitud que vibró con el triunfo por 2-0 de la Selección frente a Austria.
En medio de un ambiente festivo, con mucho entusiasmo y pasión, los hinchas tiñeron ambos predios de celeste y blanco y palpitaron cada momento del encuentro, transmitido en directo desde Dallas, Estados Unidos, en pantallas gigantes. Fueron más de 20.000 en Palermo y otros 5.000 en Retiro.
El Fan Fest montado en Palermo, en la avenida del Libertador y Sarmiento, abrió sus puertas al mediodía y desde temprano ofreció una amplia propuesta de entretenimientos, que incluyó juegos interactivos, postales fotográficas con una réplica de la Copa del Mundo y un patio gastronómico con foodtrucks.
También hubo shows en vivo, con la presentación del grupo Los Palmeras y del cantante Simón Grossmann. Tras la victoria de Argentina con dos goles de Messi, la actividad siguió con la transmisión en directo del partido entre Francia e Irak.
Y en Retiro, más de 20 restaurantes, cafeterías, pizzerías y pastelerías acompañaron el evento convocado en la plaza San Martín ofreciendo distintas promociones especiales.
El circuito de sedes barriales que programó la Ciudad para la primera fase del Mundial debutó el martes pasado con una gran convocatoria en la Peatonal de Villa Devoto, y tendrá su próximo gran hito el sábado, cuando se montará una pantalla gigante para seguir a la Selección en pleno Obelisco, en la avenida Corrientes y Cerrito, desde las 18.30. Ese día, los campeones del mundo enfrentarán a Jordania, también en Dallas.
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