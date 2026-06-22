Ciudad: más de 25.000 personas vieron a la Selección Argentina en el Fan Fest

También hubo shows en vivo, con la presentación del grupo Los Palmeras y del cantante Simón Grossmann. Tras la victoria de Argentina con dos goles de Messi, la actividad siguió con la transmisión en directo del partido entre Francia e Irak.

Y en Retiro, más de 20 restaurantes, cafeterías, pizzerías y pastelerías acompañaron el evento convocado en la plaza San Martín ofreciendo distintas promociones especiales.

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El circuito de sedes barriales que programó la Ciudad para la primera fase del Mundial debutó el martes pasado con una gran convocatoria en la Peatonal de Villa Devoto, y tendrá su próximo gran hito el sábado, cuando se montará una pantalla gigante para seguir a la Selección en pleno Obelisco, en la avenida Corrientes y Cerrito, desde las 18.30. Ese día, los campeones del mundo enfrentarán a Jordania, también en Dallas.