Un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y mató una mujer

La unidad se despistó, se subió a la vereda y atropelló a varias personas en una parada en la zona del skate park de la ciudad de Mar del Plata.
Una mujer falleció y al menos otras cinco personas resultaron heridas este lunes por la tarde luego de que un colectivo de la línea 532 se despistó, se subió a la vereda y atropelló a varias personas en la zona del skate park, ubicado en Avenida Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, en la ciudad de Mar del Plata.
Según las primeras informaciones, el chofer del ómnibus perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación y el vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de colectivos.
Tras el siniestro, efectivos policiales y personal del SAME desplegaron un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y ordenar la circulación en la zona.
De acuerdo con ldiversas fuentes policiles y médics, varias personas sufrieron lesiones de distinta consideración y algunas de ellas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde reciben atención médica.
La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso luego de ser notificada por efectivos de la subcomisaría Casino.
En ese marco, se ordenaron las primeras medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
Mientras avanzan las pericias, las autoridades buscan establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del colectivo en una de las zonas más transitadas del frente costero marplatense. En principio, la primera versión que barajan los pesquisas indicaría que el ómnibus habría presentado un desperfecto en la dirección asistida o en el sistema de frenos.