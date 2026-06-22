Un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y mató una mujer

La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso luego de ser notificada por efectivos de la subcomisaría Casino.

En ese marco, se ordenaron las primeras medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Embed Ahora. Trabajan bomberos, rescatistas y policías en la zona del Skate Park donde un colectivo arrolló a varios peatones en una parada. @dronmardelplata pic.twitter.com/eFc1XWUZHZ — Marcelo Pasetti (@marcelopasetti) June 22, 2026

Mientras avanzan las pericias, las autoridades buscan establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del colectivo en una de las zonas más transitadas del frente costero marplatense. En principio, la primera versión que barajan los pesquisas indicaría que el ómnibus habría presentado un desperfecto en la dirección asistida o en el sistema de frenos.