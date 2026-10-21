Las fallas fueron detectadas por Calif, mediante el modelo GPT-5.6 Sol de OpenAI, y de manera independiente por la firma Wiz, en el marco de la iniciativa Patch the Planet. La Fundación PHP reconoció que había señales de uno de los problemas desde 2024, aunque entonces no se habían identificado formas concretas de explotarlo, y calificó la demora como “un fracaso estructural”, según Reuters.

El alcance potencial es amplio porque PHP sostiene plataformas como WordPress, Drupal, Joomla y Magento. WordPress, en particular, está presente en alrededor del 43 % de todos los sitios web. Además, Wordfence, un complemento de seguridad para WordPress, advirtió que las actualizaciones automáticas habituales no aplicarían esta corrección, por lo que los administradores deberán comprobar que sus sistemas estén protegidos e instalar los parches correspondientes.