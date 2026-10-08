Especialistas recomiendan enseñar "educación financiera" en la era de las fintech

“Al comprar un cepillo eléctrico en 20 cuotas hay personas que no piensan en que lo están pagando cinco veces más caro, sino en que pueden comprarlo”, ejemplificó.

Por su parte, Giraffa, destacó que “la educación financiera debe involucrar a todos los actores que intervienen. No hay que recaer sobre la persona que pide el préstamo”. En este sentido, consideró que la Argentina "necesita un crecimiento en la cantidad de préstamos, pero mejor aún es que las personas puedan pagarlo y no ofrecer por ofrecer”.

Avance de la IA: datos, gobernanza y transformación cultural

El segundo se dedicó al impacto de la Inteligencia Artificial en las empresas, donde la discusión ya no pasa solamente por qué herramienta utilizar, sino por cómo transformar los procesos, gobernar su uso y generar valor real para el negocio.

Martin Sciarrillo, de Microsoft señaló que “el verdadero valor de la Inteligencia Artificial está en redefinir los procesos y que la transformación digital es, fundamentalmente, un desafío cultural: implica repensar la manera en que se trabaja”.

A diferencia de las primeras herramientas de IA en las que la responsabilidad final permanecía en manos de una persona, los oradores coincidieron en que los agentes pueden actuar de manera autónoma, por lo que las empresas deben definir qué datos pueden utilizar y qué acciones pueden realizar.

Natalia Scaliter, Directora de Google Cloud advirtió que la Inteligencia Artificial "es tan inteligente como los datos de los que se nutre”, y recomendó a las empresas comenzar por ordenarlos y luego avanzar hacia casos de uso concretos y gobernables.