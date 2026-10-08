Especialistas recomiendan enseñar "educación financiera" en la era de las fintech

Además, advirtieron que el aumento de la morosidad no se debe al mayor acceso a préstamos por la irrupción de las billeteras electrónicas, sino a la falta de recursos de quienes los toman
Especialistas del sector fintech destacaron que la tecnología continuará reduciendo las barreras de acceso al mercado de capitales y al crédito, pero que el crecimiento sostenible requerirá mayor conocimiento por parte de los usuarios, a la vez que mejores evaluaciones crediticias y una comunicación más transparente por parte de las empresas.
Así lo manifestaron estos especialistas en el panel “La inversión bajo la mirada ética”, en la segunda jornada del XX Congreso de Economía y Gestión, que se realizó en la Facultad, de Ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Mariano Giraffa, director de Medios de Pago de la Cámara Argentina de Fintech, destacó el crecimiento de ese sector “que hoy reúne a más de 400 empresas y que permitió ampliar significativamente el acceso a los servicios financieros. Actualmente más de 40 millones de personas cuentan con CBU o CVU, ocho de cada diez realizan pagos por medios digitales y más de 10 millones de personas cuentan actualmente con un crédito fintech”.
El espacio, que fue moderado por César Albornoz, vicedecano de la facultad reunió también contó con Martín Riera, de Addalítica, para quien, el aumento de la morosidad en el pago de los créditos no puede analizarse únicamente desde la expansión de las billeteras o las fintech, sino también desde la capacidad económica de las personas y su conocimiento sobre el funcionamiento del crédito.
“Al comprar un cepillo eléctrico en 20 cuotas hay personas que no piensan en que lo están pagando cinco veces más caro, sino en que pueden comprarlo”, ejemplificó.
Por su parte, Giraffa, destacó que “la educación financiera debe involucrar a todos los actores que intervienen. No hay que recaer sobre la persona que pide el préstamo”. En este sentido, consideró que la Argentina "necesita un crecimiento en la cantidad de préstamos, pero mejor aún es que las personas puedan pagarlo y no ofrecer por ofrecer”.
El segundo se dedicó al impacto de la Inteligencia Artificial en las empresas, donde la discusión ya no pasa solamente por qué herramienta utilizar, sino por cómo transformar los procesos, gobernar su uso y generar valor real para el negocio.
Martin Sciarrillo, de Microsoft señaló que “el verdadero valor de la Inteligencia Artificial está en redefinir los procesos y que la transformación digital es, fundamentalmente, un desafío cultural: implica repensar la manera en que se trabaja”.
A diferencia de las primeras herramientas de IA en las que la responsabilidad final permanecía en manos de una persona, los oradores coincidieron en que los agentes pueden actuar de manera autónoma, por lo que las empresas deben definir qué datos pueden utilizar y qué acciones pueden realizar.
Natalia Scaliter, Directora de Google Cloud advirtió que la Inteligencia Artificial "es tan inteligente como los datos de los que se nutre”, y recomendó a las empresas comenzar por ordenarlos y luego avanzar hacia casos de uso concretos y gobernables.
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