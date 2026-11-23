El hombre, de 32 años, se encuentra internado en grave estado, con asistencia mecánica respiratoria. La explosión seguida de incendio dejó otros seis heridos. Ocurrió durante los festejos por el 154º aniversario de Ezpeleta.
Uno de los siete heridos por la explosión seguida en incendio en Ezpeleta sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo y está internado con asistencia mecánica respiratoria.
Nahuel Aguilar, de 32 años, se encuentra en el sector de Shock Room del Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte, de Quilmes, donde "recibe atención y cuidados intensivos", de acuerdo con el parte médico difundido en las últimas horas.
"El paciente permanece con asistencia mecánica respiratoria, presenta un cuadro clínico de gravedad y, hasta el momento, no registra una evolución favorable. Su pronóstico es reservado", destacaron desde el centro asistencial.
Distintos testigos afirmaron que Aguilar habría sido quien cambiaba las garrafas dentro del local de comidas cuando una de ellas explotó. El siniestro ocurrió este domingo por la noche durante los festejos por el 154º aniversario de Ezpeleta, que se llevaban a cabo en un comercio gastronómico ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá.
Entre las heridas también se encuentra Morena Anael Quinteros, de 19 años, que presenta quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho y también está internada en el Hospital de Quilmes.
Por su parte, Leandro Hernán Quinteros sufrió una herida cortante en la pierna izquierda y lesiones leves, mientras que Victoria Valensuela, de 22 años, presentó lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa.
Según la Agencia Noticias Argentinas, también hay una niña de 11 años que fue trasladada por sus padres al hospital por una lesión cortante en el cuero cabelludo. Además, Vanesa Pucheta fue asistida en el lugar por un leve zumbido en el oído y no requirió traslado. Y Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, fue derivada a la Clínica Santa Clara para una evaluación médica.
El cuerpo de Bomberos inició este lunes los primeros peritajes en el lugar para determinar qué provocó la explosión seguida de incendio.
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