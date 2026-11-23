Entre las heridas también se encuentra Morena Anael Quinteros, de 19 años, que presenta quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho y también está internada en el Hospital de Quilmes.

Por su parte, Leandro Hernán Quinteros sufrió una herida cortante en la pierna izquierda y lesiones leves, mientras que Victoria Valensuela, de 22 años, presentó lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa.

Según la Agencia Noticias Argentinas, también hay una niña de 11 años que fue trasladada por sus padres al hospital por una lesión cortante en el cuero cabelludo. Además, Vanesa Pucheta fue asistida en el lugar por un leve zumbido en el oído y no requirió traslado. Y Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, fue derivada a la Clínica Santa Clara para una evaluación médica.

El cuerpo de Bomberos inició este lunes los primeros peritajes en el lugar para determinar qué provocó la explosión seguida de incendio.