La detenida es Lara Magalí Rapallo, una streamer con más de 80 mil seguidores en Instagram y recientemente vinculada a un escándalo con su expareja, conocido en redes sociales como Chaipa7. Horas después recuperó la libertad.

El 15 de octubre, Rapallo y Chaipa protagonizaron una pelea durante una transmisión en la plataforma Kick. Tras el hecho, la mujer denunció a su pareja, identificada como Santiago De León Quintana, que quedó detenido.

SE HICIERON LOS VIVOS EN LA FRONTERA Y SE QUEDARON SIN CAMIONETA.



Detectamos maniobras peligrosas en la zona de La Olla, pusimos en marcha la búsqueda y, junto a la Policía y la DDI, logramos interceptar la camioneta. pic.twitter.com/4bOqsklXSr — Juan Ibarguren (@JuanIbarguren) November 23, 2026

El mensaje del intendente de Pinamar

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, manifestó su repudio con un mensaje en las redes sociales y condenó lo ocurrido. "La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás", indicó el jefe comunal.

"SE HICIERON LOS VIVOS EN LA FRONTERA Y SE QUEDARON SIN CAMIONETA. Detectamos maniobras peligrosas en la zona de La Olla, pusimos en marcha la búsqueda y, junto a la Policía y la DDI, logramos interceptar la camioneta", destacó.