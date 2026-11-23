Se trata de Lara Magalí Rapallo, de 20 años, que realizaba trompos con una Dogde Ram rosa en una zona de médanos. Dos mujeres iban sentadas sobre las ventanillas y otros dos jóvenes viajaban colgados en el estribo del vehículo.
Un grupo de jóvenes fue filmado mientras realizaba maniobras de riego a bordo de una camioneta Dodge Ram en una zona de médanos de Pinamar y las imágenes se volvieron virales en las redes sociales.
En el video se puede ver que dos jóvenes viajaban colgados del estribo del vehículo y dos mujeres iban sentadas sobre las ventanillas. Luego de lo ocurrido, la dueña de la camioneta quedó detenida y el vehículo fue retenido.
Las imágenes habrían sido registradas en la zona de La Olla, una playa en las afueras de Pinamar donde, entre sus dunas, todos los veranos se concentran vehículos areneros para realizar pruebas de velocidad, carreras, acrobacias o fiestas.
Según indicaron fuentes de la investigación, los efectivos tomaron conocimiento del suceso a partir de la difusión de las imágenes en las redes. Ante esto, la policía comunal 1ª Pinamar comenzó una investigación para ubicar el llamativo vehículo, que finalmente localizaron en la zona de las calles Shawn y Del Olimpo de la localidad balnearia.
La detenida es Lara Magalí Rapallo, una streamer con más de 80 mil seguidores en Instagram y recientemente vinculada a un escándalo con su expareja, conocido en redes sociales como Chaipa7. Horas después recuperó la libertad.
El 15 de octubre, Rapallo y Chaipa protagonizaron una pelea durante una transmisión en la plataforma Kick. Tras el hecho, la mujer denunció a su pareja, identificada como Santiago De León Quintana, que quedó detenido.
Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, manifestó su repudio con un mensaje en las redes sociales y condenó lo ocurrido. "La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás", indicó el jefe comunal.
"SE HICIERON LOS VIVOS EN LA FRONTERA Y SE QUEDARON SIN CAMIONETA. Detectamos maniobras peligrosas en la zona de La Olla, pusimos en marcha la búsqueda y, junto a la Policía y la DDI, logramos interceptar la camioneta", destacó.
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