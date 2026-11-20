Condicionamiento exterior

El primer condicionante viene del exterior. Las principales bolsas internacionales atraviesan una corrección importante, con especial impacto en las acciones tecnológicas y en las empresas vinculadas con la inteligencia artificial. La preocupación por las valuaciones de esas compañías, las perspectivas de crecimiento y la posibilidad de que las inversiones en IA no generen los retornos esperados alimentan la volatilidad.

A ese escenario se suma el fortalecimiento del dólar a escala internacional. Los inversores vuelven a privilegiar activos considerados más seguros en un contexto en el que las expectativas sobre la política monetaria estadounidense se modificaron. La inflación de Estados Unidos y las declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal alimentaron la posibilidad de que las tasas de interés deban permanecer elevadas e incluso volver a subir.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años rondan el 5%, un nivel que vuelve más atractiva la inversión en activos norteamericanos y encarece, por comparación, el financiamiento de los países emergentes. La perspectiva de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal también contribuye a reducir el apetito global por el riesgo.

En este contexto, América Latina tampoco consigue mantenerse al margen. Brasil es un ejemplo claro. El dólar cerró el jueves en torno de los 5,93 reales y el viernes se aproximó a los 5,95, su nivel más alto desde abril de 2025. La moneda brasileña acumula varias jornadas consecutivas de depreciación y una suba cercana al 5% del dólar en apenas una semana.

La situación brasileña tiene sus propios componentes: preocupación por la trayectoria fiscal, dudas sobre el programa de ajuste del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y salida de capitales extranjeros. La Bolsa paulista también viene registrando retrocesos.

El debilitamiento del real es una señal relevante para la Argentina. Brasil es nuestro principal socio comercial y una depreciación de su moneda modifica los precios relativos, afecta la competitividad de los productos argentinos y agrega presión sobre una economía que necesita sostener sus exportaciones y el ingreso de divisas.

El contagio financiero regional, por lo tanto, no es una hipótesis abstracta. Es un fenómeno que ya se refleja en los movimientos cambiarios

El componente doméstico

Pero sería equivocado explicar el deterioro de los activos argentinos exclusivamente por la situación internacional. Hay un componente doméstico que pesa cada vez más.

El primer interrogante es la acumulación de reservas. El Gobierno necesita dólares genuinos para fortalecer al Banco Central, afrontar los vencimientos de deuda y recuperar la confianza de los inversores. La estabilidad cambiaria, por sí sola, no alcanza si no se traduce en una mejora consistente de las reservas disponibles.

El segundo problema es el financiamiento. La Argentina todavía tiene dificultades para recuperar el acceso normal a los mercados internacionales de crédito. Con un riesgo país por encima de los 1.000 puntos, cualquier colocación de deuda se vuelve considerablemente más costosa. Y eso complica el programa financiero de 2027, cuando el calendario de vencimientos exigirá una importante disponibilidad de divisas.

El tercer factor es la actividad económica. La recuperación continúa mostrando fuertes desigualdades entre sectores, mientras el consumo, los ingresos familiares y el mercado laboral siguen exhibiendo dificultades. La destrucción de empleo privado formal, compensada parcialmente por ocupaciones informales y de menores ingresos, también debilita las perspectivas de recuperación.

A esto se suma una cuestión que los inversores empiezan a mirar con mayor atención: la incertidumbre política. El mercado necesita saber si el programa económico tendrá continuidad después de 2027, cuál será la configuración de la oposición y qué posibilidades electorales tendrá el oficialismo.

La pregunta ya no es solamente si Javier Milei conseguirá sostener el equilibrio fiscal o continuar desacelerando la inflación. También es si podrá construir las condiciones políticas necesarias para que su programa económico tenga continuidad.

El problema para el Gobierno es que estos factores pueden retroalimentarse. Un riesgo país elevado dificulta el financiamiento. La falta de financiamiento aumenta la incertidumbre sobre los próximos vencimientos de deuda. Esa incertidumbre presiona sobre los bonos y puede trasladarse al mercado cambiario. Si el dólar comienza a subir de manera sostenida, la inflación puede volver a acelerarse, afectando los ingresos y el consumo.

¿Una política monetaria más restrictiva?

En ese escenario, el Gobierno podría verse obligado a sostener una política monetaria más restrictiva, con tasas elevadas y menor disponibilidad de crédito. Una combinación que complicaría todavía más la recuperación de la actividad económica.

La paradoja es que Milei necesita llegar a las elecciones con una economía que muestre resultados concretos, pero el propio esfuerzo por sostener la estabilidad financiera puede terminar imponiendo costos sobre el nivel de actividad y los ingresos.

El mercado no está votando todavía, pero está empezando a ponerle precio al escenario electoral. Y lo hace mucho antes de que los argentinos comiencen formalmente a discutir candidaturas.

Para el oficialismo, el desafío es doble: demostrar que puede sostener el programa económico y convencer a los inversores de que la Argentina tendrá capacidad de pago más allá del resultado de las próximas elecciones.

Porque en los mercados los tiempos no los fija el calendario electoral. Los fija la confianza. Y cuando esa confianza se debilita, once meses pueden convertirse en una eternidad.