El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada cálida, con cielo parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Además, se esperan temperaturas agradables para los próximos días.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 24 de noviembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada cálida, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 30°C.
Para el miércoles se espera que continúen las condiciones estables. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 15°C y los 26°C.
El jueves continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a los 28°C. De cara al fin de semana, se mantendrán las temperaturas cálidas en el área metropolitana.
En el NOA y el NEA se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 26°C y los 34°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados y las temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 26°C y los 31°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas.
En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable. Las máximas se ubicarán entre los 23°C y los 28°C, mientras que las mínimas podrían acercarse a los 13°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 28°C a 33°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 2°C y máximas que no superarían los 13°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.
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