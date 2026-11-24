En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados y las temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 26°C y los 31°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas.

En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable. Las máximas se ubicarán entre los 23°C y los 28°C, mientras que las mínimas podrían acercarse a los 13°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 28°C a 33°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 2°C y máximas que no superarían los 13°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.