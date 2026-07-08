¿Estar sentado más de 30 minutos seguidos aumenta el riesgo de muerte por cáncer?

El especialista añadió que "no se debe ignorar el movimiento ligero", ya que puede complementar las recomendaciones actuales sobre actividad física.

Los resultados indicaron que reemplazar una hora diaria de sedentarismo por actividad física ligera, como planchar o lavar los platos, se asoció con un riesgo un 12% menor de muerte por cáncer. En tanto, sustituir 30 minutos de inactividad por una caminata a paso normal se vinculó con una reducción del 8%, mientras que cambiar cinco minutos de sedentarismo por cinco minutos de actividad vigorosa se relacionó con una disminución del 22%.

Los datos surgieron del análisis de registros obtenidos mediante dispositivos portátiles utilizados por participantes del Biobanco del Reino Unido. Los autores aclararon que, al tratarse de un estudio observacional, los resultados no permiten establecer una relación directa de causa y efecto, aunque consideran que respaldan la recomendación de levantarse y moverse con frecuencia durante la jornada.