¿Estar sentado más de 30 minutos seguidos aumenta el riesgo de muerte por cáncer?

Un estudio que siguió durante 12 años a más de 91.000 personas halló que los períodos prolongados de sedentarismo se relacionan con un mayor riesgo de muerte por cáncer.
Permanecer sentado o acostado, sin dormir, durante más de 30 minutos seguidos se asocia con un mayor riesgo de morir por cáncer, según un estudio que analizó los hábitos de más de 91.000 personas a lo largo de un seguimiento promedio de 12 años.
Los investigadores detectaron que el riesgo aumentaba a medida que se acumulaban períodos prolongados de inactividad. Además, observaron que cada hora adicional al día de sedentarismo continuo se relacionaba con un incremento del 10% en el riesgo de muerte por cáncer, según un estudio de la Universidad de Glasgow.
El trabajo también encontró que interrumpir esos períodos de inactividad con momentos breves de movimiento podría reducir el riesgo. Actividades cotidianas y de baja intensidad, como caminar despacio o realizar tareas domésticas, mostraron efectos beneficiosos.
"Nuestros datos demuestran que permanecer sentado durante más de 30 minutos seguidos está particularmente relacionado con un mayor riesgo de cáncer. La buena noticia es que interrumpir el tiempo que pasamos sentados con algo tan sencillo como un breve paseo podría ser beneficioso", afirmó el doctor Frederick Ho, investigador de la Universidad de Glasgow y autor principal del estudio.
El especialista añadió que "no se debe ignorar el movimiento ligero", ya que puede complementar las recomendaciones actuales sobre actividad física.
Los resultados indicaron que reemplazar una hora diaria de sedentarismo por actividad física ligera, como planchar o lavar los platos, se asoció con un riesgo un 12% menor de muerte por cáncer. En tanto, sustituir 30 minutos de inactividad por una caminata a paso normal se vinculó con una reducción del 8%, mientras que cambiar cinco minutos de sedentarismo por cinco minutos de actividad vigorosa se relacionó con una disminución del 22%.
Los datos surgieron del análisis de registros obtenidos mediante dispositivos portátiles utilizados por participantes del Biobanco del Reino Unido. Los autores aclararon que, al tratarse de un estudio observacional, los resultados no permiten establecer una relación directa de causa y efecto, aunque consideran que respaldan la recomendación de levantarse y moverse con frecuencia durante la jornada.
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