Evite multas: desde este sábado la autopista Perito Moreno sólo acepta TelePASE

La medida forma parte del proceso de transformación hacia autopistas 100% automáticas, conocido como “Free Flow”, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Más de 140 mil autos por día circularán sin detenerse, gracias al nuevo sistema de cobro inteligente con TelePASE o lectura de patente.



La modificación se enmarca en el plan de modernización de las autopistas de la Ciudad, que busca eliminar el pago en efectivo y avanzar hacia un sistema de cobro inteligente y sin barreras.

El ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, explicó que “más de 140.000 autos por día circularán sin detenerse, gracias al nuevo sistema de cobro inteligente con TelePASE o lectura de patente”. El funcionario destacó que la iniciativa permitirá “avanzar hacia una red de autopistas sin barreras, más seguras, ágiles y sustentables”.

Quienes transiten por la autopista sin estar adheridos al sistema serán detectados por el sistema inteligente de tránsito y recibirán una infracción de $119.776,50. El objetivo, según las autoridades, es lograr una red vial más eficiente, con menos congestión y menor impacto ambiental.

El peaje que conecta la autopista 25 de Mayo con la Avenida General Paz y el Acceso Oeste, fue uno de los primeros en incorporar el nuevo pórtico automático, inaugurado en julio. Con esta tecnología, los conductores pueden abonar el peaje sin detenerse, reduciendo los tiempos de viaje y el riesgo de accidentes.

Además, el retiro de las cabinas permitirá modificar el recorrido y mejorar la fluidez vehicular. También contribuirá a disminuir las emisiones contaminantes, el ruido y el uso de papel, consolidando un sistema más sustentable.

TelePASE: cómo adherirse al sistema y evitar multas

Ante la inminente obligatoriedad de contar con un sistema de pago automático, las autoridades recuerdan a los usuarios la facilidad para adherirse a TelePASE y así evitar las futuras sanciones. Existen diversas vías para registrarse, adaptándose a las necesidades de cada conductor: