Según señalaron sus familiares, García "no operaba una máquina de perforación", sino que "hacía las mediciones correspondientes" en el lugar, y añadieron: "Hay versiones que dicen que ayudó a evacuar a las personas, pero la Fiscalía está analizando las cámaras de seguridad de la zona".

El hombre de 47 años era padre de dos niños, de 6 y 8, y hay consternación por la noticia dada a conocer su fallecimiento, que se suma al del otro operario de Metrogas que murió este jueves por la madrugada tras permanecer internado en grave estado.

Ya son dos las víctimas

La explosión que se produjo el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó una nueva víctima fatal. Este jueves por la mañana murió uno de los trabajadores de MetroGAS que permanecían internados en grave estado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Fitz Roy.

Con su fallecimiento, ya son dos los operarios que murieron como consecuencia del incendio provocado por una fuga de gas.

El hombre, de 44 años, era uno de los cinco trabajadores que habían quedado internados en estado crítico tras el siniestro. Los otros cuatro continúan hospitalizados y, hasta el momento, no se difundieron nuevos detalles sobre su evolución.

Debido a la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, la autopsia del trabajador quedó a cargo de la Morgue Judicial de la Nación,