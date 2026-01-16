Flybondi: siguen las demoras y las cancelaciones en plena temporada

Durante los últimos días se registró la cancelación de más de 50 vuelos, lo que afectó a cientos de pasajeros. Este viernes, los problemas alcanzaron a los servicios con destino a San Juan y Jujuy, y generaron largas filas en el Aeroparque Jorge Newbery, donde los usuarios buscaron respuestas en las ventanillas de la empresa. En muchos casos, las cancelaciones no figuraban en las pantallas de arribos y partidas, ya que los vuelos estaban programados para la tarde, por lo que los pasajeros se enteraron de la situación a través de correos electrónicos.

Las quejas se multiplicaron en el aeropuerto. Algunos pasajeros denunciaron reiteradas cancelaciones y la imposibilidad de gestionar soluciones por la web, mientras otros expresaron su frustración por haber elegido la aerolínea por su menor costo y no recibir respuestas ante los inconvenientes. La situación derivó en reclamos públicos y en una mayor presión sobre la empresa.

flybondi Decenas de pasajeron haciendo reclamos por los vuelos reprogramados

En este contexto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que labró actas de infracción contra Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo. El organismo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, indicó que recibió numerosas quejas por incumplimientos en la prestación del servicio, lo que podría derivar en sanciones adicionales.

Según explicó la ANAC, las actas de infracción dan inicio a sumarios administrativos que, en caso de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en multas económicas o incluso en la suspensión o cancelación temporal de la autorización para operar. Además, recordó que los pasajeros pueden presentar reclamos de manera gratuita a través de su sitio web cuando consideren vulnerados sus derechos.

Desde el organismo señalaron que se mantiene un seguimiento riguroso de la actividad de las aerolíneas, con el objetivo de reducir el nivel de infracciones y garantizar que los servicios se cumplan en tiempo y forma. El propósito final, destacaron, es proteger a los pasajeros y mejorar la calidad de la operación aérea.