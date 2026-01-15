El gobierno le iniciará un sumario a Flybondi por la cancelación masiva de vuelos

La secretaria de turismo informó: "las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios".

La ANAC explicó que la decisión se adoptó tras registrarse “quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales”. En ese marco, el organismo recordó que los usuarios tienen la posibilidad de presentar reclamos de forma gratuita a través de su sitio web oficial.

Por último, la autoridad aeronáutica señaló que seguirá labrando actas de infracción a las “líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios” y añadió: “El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”.

vuelos Los pilotos realizaron “asambleas informativas” entre las 6 y las 10 y durante ese lapso no hubo despegues desde el Aeroparque Jorge Newbery.

Flybondi bajo la lupa

Una nueva serie de cancelaciones de Flybondi volvió a generar este martes momentos de tensión en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde cientos de pasajeros quedaron varados sin información precisa. De los 47 vuelos previstos para la jornada, 24 fueron cancelados, lo que provocó largas demoras, reclamos airados contra el personal de la aerolínea y un refuerzo de la seguridad con mayor presencia policial.

El episodio se suma a una seguidilla que comenzó el fin de semana: el lunes, la compañía lowcost suspendió 20 de los 76 vuelos programados, mientras que el domingo había cancelado otros 20 sobre un total de 74.

De este modo, Flybondi acumula 125 vuelos cancelados en lo que va de 2026, una cifra que empieza a encender señales de alerta en plena temporada alta.

En Aeroparque, la falta de organización se reflejó en dos filas extensas: una para reprogramar pasajes y otra destinada a la realización de reclamos formales.

“Me cancelaron el vuelo, viajaba esta tarde. Recién lo puedo cambiar para el miércoles y ni siquiera sale de Aeroparque, sino de Ezeiza. No tengo plata para hotel, comida ni transporte. Estoy esperando hace dos horas y media. Ya me pasó antes con Flybondi y nunca me reintegraron”, contó una pasajera en diálogo con C5N.

controladores2.jpg La medida de fuerza afectará a unos 4.400 pasajeros con vuelos programados de Aerolíneas Argentinas.

También se escucharon quejas de turistas extranjeros. Un viajero italiano relató que su vuelo de las 12:40 fue cancelado sin precisiones sobre una nueva fecha de salida. “Me dijeron que hoy no hay más vuelos, quizás mañana. Elegí esta empresa porque era barata”, explicó.

Entre los testimonios más delicados apareció el de una pareja de recién casados que viajaba a Salta para su luna de miel. “Íbamos a Salta y nos cancelaron el vuelo a la mañana. Tenemos hoteles y actividades que no podemos cancelar”, señalaron también a C5N.

Según el periodista especializado en aviación Diego Dominelli, el conflicto tendría origen en una sobreventa de pasajes sostenida por una flota que la empresa aún no tenía completamente operativa. Esa diferencia explicaría el elevado número de cancelaciones de los últimos días y vuelve a poner en discusión el modelo de negocios de la aerolínea.