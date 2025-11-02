Milei reúne por primera vez a su nuevo Gabinete

La cita incluirá a dos nombres nuevos en el equipo presidencial: Manuel Adorni, quien asumió como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, y Diego Santilli, elegido como ministro del Interior tras la salida de Lisandro Catalán. Ambos fueron designados el fin de semana por Milei, con el objetivo de consolidar su estructura de gobierno luego de las tensiones internas y el resultado de las últimas elecciones legislativas.

También participará el flamante canciller, Pablo Quirno, para quien esta será la primera reunión de gabinete desde su reciente nombramiento en reemplazo de Diana Mondino, confirmada en su nuevo rol diplomático en Israel.

Desde Casa Rosada buscan dejar atrás la turbulencia de las últimas semanas y encarar un nuevo tramo de la gestión con mayor cohesión política. Sin embargo, la reunión también ocurre en medio de rumores sobre posibles nuevos cambios. Tal es el caso de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes dejarán sus cargos como ministras de Seguridad y Defensa, respectivamente, para asumir bancas legislativas.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo -miembro del llamado “triángulo de hierro”- seguirá en su rol técnico, tal como confirmaron fuentes oficiales, aunque sin asumir algún cargo ministerial como se había especulado recientemente.

Con los principales casilleros del Gabinete ya definidos y las nuevas figuras en sus roles, el Gobierno buscará avanzar en la agenda de reformas legislativas que Milei considera cruciales para “la reconstrucción económica del país”.