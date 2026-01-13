Choque en Pinamar: el relato de los médicos que atendieron al nene de 8 años

Dos doctores tucumanos, Melina y Juan José, fueron los primeros en asistirlo. Al llegar, el menor estaba inconsciente y pálido. “Tenía los labios y dedos morados. No respiraba bien y temimos por una hemorragia interna”, explicó Juan José.

Atención en emergencia

La ambulancia tardó en llegar por la distancia y los caminos llenos de turistas. Durante esos minutos críticos, los médicos realizaron maniobras de reanimación, pidieron el oxígeno pediátrico y monitorearon los signos vitales. Cuando llegó el equipo hospitalario, lograron estabilizarlo, intubarlo y colocar asistencia respiratoria.

El menor permanece internado y los médicos detallan cómo actuaron en la emergencia.

Actualmente, Bastian sigue con asistencia médica constante. El sangrado pulmonar y la sedación impiden evaluar su función neurológica, por lo que la recuperación depende de su estabilidad. Los médicos destacan la importancia de la intervención inmediata y la atención emocional a la familia.

Médicos tucumanos relatan la atención al nene en estado crítico tras el accidente en Pinamar.

Además, dos nenas resultaron heridas en el mismo accidente. Una fue trasladada con fractura maxilofacial y la otra no requirió atención médica. Los profesionales que intervinieron resaltan la necesidad de actuar rápido ante accidentes graves y de acompañar a los familiares durante la recuperación.

El futuro del menor sigue siendo incierto. Los médicos advierten sobre posibles secuelas neurológicas y la familia espera que supere esta etapa crítica mientras permanece bajo cuidados intensivos.