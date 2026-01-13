Choque en Pinamar: el relato de los médicos que atendieron al nene de 8 años

Bastian sigue internado en estado crítico luego del choque en la localidad balnearia. Dos médicos que estaban de vacaciones relatan cómo actuaron en los primeros minutos para salvarle la vida.
El nene de 8 años permanece internado en estado crítico luego de un accidente en La Frontera, Pinamar. Sus padres se encuentran paralizados por la angustia y sólo pueden recibir información de los médicos.
Dos doctores tucumanos, Melina y Juan José, fueron los primeros en asistirlo. Al llegar, el menor estaba inconsciente y pálido. “Tenía los labios y dedos morados. No respiraba bien y temimos por una hemorragia interna”, explicó Juan José.
La ambulancia tardó en llegar por la distancia y los caminos llenos de turistas. Durante esos minutos críticos, los médicos realizaron maniobras de reanimación, pidieron el oxígeno pediátrico y monitorearon los signos vitales. Cuando llegó el equipo hospitalario, lograron estabilizarlo, intubarlo y colocar asistencia respiratoria.
Actualmente, Bastian sigue con asistencia médica constante. El sangrado pulmonar y la sedación impiden evaluar su función neurológica, por lo que la recuperación depende de su estabilidad. Los médicos destacan la importancia de la intervención inmediata y la atención emocional a la familia.
Además, dos nenas resultaron heridas en el mismo accidente. Una fue trasladada con fractura maxilofacial y la otra no requirió atención médica. Los profesionales que intervinieron resaltan la necesidad de actuar rápido ante accidentes graves y de acompañar a los familiares durante la recuperación.
El futuro del menor sigue siendo incierto. Los médicos advierten sobre posibles secuelas neurológicas y la familia espera que supere esta etapa crítica mientras permanece bajo cuidados intensivos.
