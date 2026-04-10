Hijo de Joe Biden desafía a los hijos de Trump a una pelea en jaula

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“Acabo de recibir una llamada de Andrew Callaghan. Me invitó a participar en la gira ‘Channel 5 Carnival’ a finales de mes… Me parece que está intentando organizar una pelea en jaula: yo contra Eric y Don Jr. Le dije que lo haría, 100 %”, afirmó en un video difundido por Channel 5 News.