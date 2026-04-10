Hijo de Joe Biden desafía a los hijos de Trump a una pelea en jaula

Hunter Biden dijo que aceptaría pelear contra dos hijos de Donald Trump en un evento impulsado por un periodista. No hay confirmación oficial del combate.
Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, lanzó un desafío público a Eric y Donald Trump Jr., hijos del actual mandatario, para protagonizar una pelea en jaula. La propuesta, que mezcla política con entretenimiento, todavía no tiene fecha confirmada.
Según explicó el propio Biden, la idea surgió a partir de una invitación del periodista Andrew Callaghan, quien planea incluir el combate como parte de su gira “Channel 5 Carnival”, un espectáculo itinerante que combina música, humor y competencias.
“Acabo de recibir una llamada de Andrew Callaghan. Me invitó a participar en la gira ‘Channel 5 Carnival’ a finales de mes… Me parece que está intentando organizar una pelea en jaula: yo contra Eric y Don Jr. Le dije que lo haría, 100 %”, afirmó en un video difundido por Channel 5 News.
Aunque el desafío ya fue lanzado públicamente, no está claro si el combate se concretará ni en qué condiciones. Tampoco hubo respuesta oficial por parte de los hijos del presidente Donald Trump.
La figura de Hunter Biden ha estado atravesada por polémicas en los últimos años, incluyendo investigaciones vinculadas a su vida personal y actividades comerciales en el extranjero durante la presidencia de su padre.
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