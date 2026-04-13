Importante empresario asegura que solo se trabajará tres dÍas a la semana en el 2031

Para ilustrar su planteo, el CEO comparó este proceso con el impacto que tuvo Henry Ford hace más de un siglo. La introducción de la línea de ensamblaje permitió aumentar la productividad y reducir la semana laboral de seis a cinco días sin afectar los salarios.

feriados La automatización podría cambiar la relación entre tiempo y trabajo.

Yuan incluso ya experimentó con estas herramientas: utilizó una versión digital de sí mismo para participar en una reunión corporativa.

Más tiempo libre, pero no sin trabajo

Pese al entusiasmo, el ejecutivo aclaró que la tecnología no eliminará el empleo. En cambio, cambiará su naturaleza. “Podemos disfrutar del tiempo en la playa, pero queremos que los niños sigan encontrando algo nuevo y emocionante en lo que trabajar”, concluyó.