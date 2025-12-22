Incendio en Once: 42 personas afectadas

Según el informe oficial, 30 pacientes fueron asistidos en el lugar y 11 fueron derivados a distintos hospitales porteños: dos al Ramos Mejía, cuatro al Elizalde, uno al Fernández y cuatro al Rivadavia. Del total, siete eran menores y 33 adultos, mientras que 11 eran hombres y 22 mujeres.

El personal de Bomberos y de la Policía de la Ciudad trabajó en el control del fuego, que afectó principalmente la zona de venta de ropa. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales. Las autoridades realizan peritajes para determinar cómo se inició el incendio.

incendio-local-once 42 personas atendidas tras incendio en un local de ropa.

El operativo implicó cortes parciales de tránsito en la zona y asistencia de personal médico y de seguridad. Vecinos y comerciantes colaboraron facilitando el acceso a los equipos de emergencia y evacuando a quienes se encontraban dentro del local.

Las autoridades locales recomendaron a los vecinos seguir las indicaciones de los equipos de emergencia y mantenerse alejados del área afectada.