General |

Incendio en Once: 42 personas afectadas

Un incendio en el cruce de Juan José Paso y Corrientes movilizó al SAME y a Bomberos, con 11 personas derivadas a hospitales de la ciudad.

Un incendio se produjo en un local de ropa -y en un hotel familiar- en pleno barrio porteño de Once, en el cruce de la calle Juan José Paso entre avenida Corrientes y Lavalle, dejando un saldo de 42 personas atendidas por el SAME.

Según el informe oficial, 30 pacientes fueron asistidos en el lugar y 11 fueron derivados a distintos hospitales porteños: dos al Ramos Mejía, cuatro al Elizalde, uno al Fernández y cuatro al Rivadavia. Del total, siete eran menores y 33 adultos, mientras que 11 eran hombres y 22 mujeres.

ADEMÁS: Rosario: alerta por un reto viral que puede provocar la muerte

El personal de Bomberos y de la Policía de la Ciudad trabajó en el control del fuego, que afectó principalmente la zona de venta de ropa. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales. Las autoridades realizan peritajes para determinar cómo se inició el incendio.

incendio-local-once
42 personas atendidas tras incendio en un local de ropa.

42 personas atendidas tras incendio en un local de ropa.

El operativo implicó cortes parciales de tránsito en la zona y asistencia de personal médico y de seguridad. Vecinos y comerciantes colaboraron facilitando el acceso a los equipos de emergencia y evacuando a quienes se encontraban dentro del local.

Las autoridades locales recomendaron a los vecinos seguir las indicaciones de los equipos de emergencia y mantenerse alejados del área afectada.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados