Inundaciones en Tucumán: 15.000 evacuados y el drama de las familias que intentan volver a sus casas

Tras el temporal en La Madrid, miles de vecinos perdieron todo y muchos instalaron carpas a la vera de la Ruta Nacional 57. El agua bajó, pero persisten el barro en las viviendas y el riesgo sanitario.
Las graves inundaciones que afectan a la provincia de Tucumán dejaron al menos 15.000 personas evacuadas. La situación más crítica se vive en la localidad de La Madrid, donde alrededor de 6.000 familias debieron abandonar sus hogares por el avance del agua.
Ante la emergencia, muchos vecinos instalaron carpas a la vera de la Ruta Nacional 157 para resguardar las pocas pertenencias que lograron salvar mientras esperan poder regresar a sus casas.
Tras varios días de anegamiento, el nivel del agua comenzó a descender lentamente. El drenaje fue posible luego de que se decidiera romper un tramo de la ruta para permitir que el caudal se escurriera hacia otras zonas. Aun así, el panorama dentro de la localidad sigue siendo complejo y para ingresar a los barrios más afectados los vecinos y equipos de asistencia deben trasladarse en tractores, ya que todavía hay calles inundadas.
Quienes lograron volver a sus viviendas se encontraron con escenas de destrucción total. “El agua llegó a subir entre 1,70 y 2 metros”, relató uno de los damnificados al regresar por primera vez a su domicilio.
En muchas casas se acumulan entre cinco y diez centímetros de lodo espeso, mientras que las marcas en las paredes muestran hasta dónde llegó el agua. “Aprovecho la oportunidad para pedir a la comunidad que nos venga a dar una mano con la limpieza”, expresó un vecino al solicitar ayuda.
Durante el temporal, algunos habitantes debieron autoevacuarse en localidades ubicadas a unos 40 kilómetros. El desastre también afectó a los animales domésticos y de granja: muchas familias dejaron mascotas sobre los techos durante días para salvarlas, mientras que otros productores perdieron animales de cría por el avance del agua.
Con el retroceso de la inundación, ahora crece la preocupación por las consecuencias sanitarias. El agua estancada y el barro dentro de las viviendas aumentan el riesgo de infecciones y enfermedades. Además, los vecinos alertaron por la presencia de animales que aparecieron con la crecida. “Suben víboras, arañas, sapos; todos los bichos”, advirtieron mientras inspeccionaban sus hogares.
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