Inundaciones en Tucumán: 15.000 evacuados y el drama de las familias que intentan volver a sus casas

En muchas casas se acumulan entre cinco y diez centímetros de lodo espeso, mientras que las marcas en las paredes muestran hasta dónde llegó el agua. “Aprovecho la oportunidad para pedir a la comunidad que nos venga a dar una mano con la limpieza”, expresó un vecino al solicitar ayuda.

Captura de pantalla 2026-03-14 114502 Tras la bajante del agua, crece la preocupación sanitaria entre los vecinos afectados por las inundaciones en Tucumán.

Durante el temporal, algunos habitantes debieron autoevacuarse en localidades ubicadas a unos 40 kilómetros. El desastre también afectó a los animales domésticos y de granja: muchas familias dejaron mascotas sobre los techos durante días para salvarlas, mientras que otros productores perdieron animales de cría por el avance del agua.

Con el retroceso de la inundación, ahora crece la preocupación por las consecuencias sanitarias. El agua estancada y el barro dentro de las viviendas aumentan el riesgo de infecciones y enfermedades. Además, los vecinos alertaron por la presencia de animales que aparecieron con la crecida. “Suben víboras, arañas, sapos; todos los bichos”, advirtieron mientras inspeccionaban sus hogares.