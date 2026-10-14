Investigan la muerte de un hombre luego de limpiar un camión cisterna

En su testimonio, Oscar Ezequiel González explicó que el camión había transportado desechos orgánicos de granjas avícolas, entre ellos sangre de animales.

Los efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) preservaron el lugar y secuestraron el camión Mercedes-Benz 1938 junto con su acoplado cisterna. Además, intervinieron efectivos de Policía Científica y personal de la Morgue Policial, encargados de realizar las tareas necesarias para reconstruir lo sucedido en la cantera.

En tanto, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 ordenó una serie de pericias para establecer la causa de la muerte y determinar también si existieron fallas en los procedimientos de seguridad o en las medidas de protección previstas para este tipo de trabajos.