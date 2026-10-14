Investigan la muerte de un hombre luego de limpiar un camión cisterna

Ocurrió a la altura del kilómetro 52 de la Ruta Provincial Nº 53. Según las primeras versiones, la víctima habría inhalado gases de desechos tóxicos. El camión había descargado desechos orgánicos de granjas avícolas.
Un hombre de 36 años murió en La Plata después de limpiar un camión cisterna mal ventilado. La Justicia avanza por estas horas en las pericias para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer las causas del fallecimiento, al tiempo que las primeras versiones apuntan a que habría inhalado gases de desechos tóxicos.
La víctima, identificada como Fernando Nociti, era empleado de la empresa Transporte El Rey. Según el medio 0221, ingresó al tanque del camión para limpiarlo luego de que terminara la descarga. Al parecer, no esperó el tiempo correspondiente para que se ventilara, por lo que la principal hipótesis es que se asfixió al inhalar la concentración de gases que se encontraba en el interior del vehículo.
Nociti estaba acompañado por otro hombre, de 44 años, que advirtió lo que sucedía y buscó ayudarlo. Sin embargo, se vio afectado por las condiciones del ambiente y apenas pudo avisar a las autoridades lo ocurrido en el kilómetro 52 de la Ruta Provincial Nº 53. Tras ser asistido por los servicios de emergencia, está fuera de peligro.
De acuerdo con el reporte oficial, los efectivos encontraron a la víctima tendida boca arriba, ya sin signos vitales, junto al vehículo utilizado para descarga.
En su testimonio, Oscar Ezequiel González explicó que el camión había transportado desechos orgánicos de granjas avícolas, entre ellos sangre de animales.
Los efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) preservaron el lugar y secuestraron el camión Mercedes-Benz 1938 junto con su acoplado cisterna. Además, intervinieron efectivos de Policía Científica y personal de la Morgue Policial, encargados de realizar las tareas necesarias para reconstruir lo sucedido en la cantera.
En tanto, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 ordenó una serie de pericias para establecer la causa de la muerte y determinar también si existieron fallas en los procedimientos de seguridad o en las medidas de protección previstas para este tipo de trabajos.
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