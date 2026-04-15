La nueva publicación de Trump junto a Jesucristo

El presidente compartió una imagen junto a Jesucristo tras eliminar días atrás otra publicación similar que había generado críticas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar repercusiones en redes sociales tras compartir una imagen en la que aparece junto a Jesucristo. La publicación fue realizada este miércoles en su plataforma Truth Social.
"Puede que a los lunáticos radicales de izquierda no les guste esto, pero creo que es algo bastante lindo", escribió el mandatario al acompañar la imagen.
El contenido se difundió rápidamente y generó reacciones diversas entre usuarios, con opiniones divididas sobre el tono y el significado de la publicación.
Días antes, Trump había compartido otra imagen, generada mediante inteligencia artificial, en la que se lo veía caracterizado como Jesucristo realizando curaciones, con aviones de guerra de fondo. Esa publicación generó críticas en distintos sectores y finalmente fue eliminada por el propio mandatario.
Las imágenes difundidas por el presidente reavivaron discusiones sobre el uso de símbolos religiosos en la comunicación política y el impacto de los contenidos generados con inteligencia artificial.
Mientras algunos usuarios interpretaron el posteo como una expresión simbólica o provocadora, otros lo cuestionaron por considerarlo inapropiado.
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