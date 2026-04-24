Ciudad de Buenos Aires: ya son 700 las propiedades recuperadas en la gestión de Jorge Macri

“Querían hacernos vivir como en lo peor del conurbano, querían hacernos creer que usurpar una casa y arruinarle la vida a una familia no tenía consecuencias y que las víctimas eran los okupas. Querían que naturalicemos el desorden. Que nos resignemos. Acá la propiedad privada se respeta y la ley se cumple. Recuperamos 700 propiedades y se las devolvimos a sus dueños: bienvenidos a la Ciudad de los porteños de bien”, sostuvo Jorge Macri en Villa Mitre, donde se reunió con el heredero de los ph, Emiliano Wolters.

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía porteña, Diego Casaló.

El compromiso de orden y seguridad en la Ciudad se sostiene en la decisión firme del Gobierno porteño de terminar con las usurpaciones, respetar la propiedad privada y ordenar el espacio público.

La toma era liderada por Diego Molina, quien se hizo conocido por sacarse una foto con el pulgar hacia arriba junto al ataúd con los restos de Diego Maradona. Fue condenado en 2021 por el delito de “profanación de cadáver humano” y mostrar imágenes íntimas. Otro de los okupas es delegado sindical de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2047769179307061369&partner=&hide_thread=false Otra vez un kirchnerista defendiendo okupas.



Apareció el Pitu Salvatierra a defender a los que usurpaban una propiedad. Por si no le quedó claro: esto acá no va. Si quieren hacer cualquier cosa, que crucen la General Paz.



700 propiedades recuperadas.

Ley y orden. pic.twitter.com/FeGAHF7dQ7 — Jorge Macri (@jorgemacri) April 24, 2026

Durante el operativo de desalojo llegó en defensa de los usurpadores el legislador porteño del kirchnerismo Alejandro “Pitu” Salvatierra.

“Otra vez un kirchnerista defendiendo okupas. Apareció el Pitu Salvatierra a defender a los que usurpaban una propiedad. Por si no le quedó claro: esto acá no va. Si quieren hacer cualquier cosa, que crucen la General Paz. 700 propiedades recuperadas. Ley y orden”, dijo el Jefe de Gobierno Jorge Macri.

Hubo cuatro detenidos: tres hombres por atentado y resistencia a la autoridad y una mujer por lesiones contra una policía.

Las cinco propiedades pertenecen a un mismo dueño y tienen un largo historial de usurpaciones y litigios judiciales impulsados para lograr su liberación. En 1998, la propietaria había permitido que viviera una empleada, pero los okupas intrusaron la propiedad y decían que la empleada era inquilina.

“Las propiedades que recuperamos estaban ocupadas por gente que no sólo está quitando a una familia lo que es propio, sino que, además, instala el mal en el barrio. Este fue un desalojo complejo, con muchos delincuentes viviendo adentro, gente con antecedentes que el propio barrio pedía que los saquemos”, expresó Jorge Macri. Y agregó: “No recibimos una Ciudad todo lo ordenada que nos hubiera gustado y nos estamos ocupando de ordenarla como corresponde”.

Mientras se llevaba adelante el operativo, la Red de Atención censó a las personas que estaban en el interior de las casas para ofrecerles soluciones habitacionales.

Algunas de la viviendas recuperadas por la Ciudad de Buenos Aires

La Casa Blaquier, en el casco histórico; la “Casona” de Costanera Sur; la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; un edificio de gran valor arquitectónico y patrimonial en San Nicolás, en Tucumán al 1700, diseñado por Arturo Prins; una parte del Mercado de Bonpland y la “casa violeta” de Palermo son otros inmuebles devueltos a sus legítimos dueños. Algunos de ellos estuvieron intrusados durante más de 30, 40 y hasta 50 años.

En uno de los predios recuperados, en la avenida La Plata 2253, que estuvo usurpado por más de 20 años, el Gobierno porteño construirá un edificio de departamentos destinado a la clase media y policías de la Ciudad, y para eso utilizará fondos del Instituto de la Vivienda, que antes se destinaban a la urbanización de villas, y una línea de créditos hipotecarios del Banco Ciudad.