Katy Perry y Justin Trudeau dejaron de ocultarse y mostraron su relación desde Japón

La cantante y el ex primer ministro de Canadá confirmaron el vínculo con fotos durante la gira asiática de Perry. Tras meses de rumores, ambos hicieron pública la relación con imágenes tomadas en Tokio.

Luego de varios meses de rumores y apariciones discretas, Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron públicamente su relación al compartir una serie de fotos y videos desde Tokio, en el marco de la gira internacional de la cantante. Las imágenes fueron publicadas en Instagram durante el fin de semana y muestran a la pareja en distintos momentos del viaje.

En una de las postales se los ve muy cerca, sonrientes y distendidos, mientras que en otro video aparecen cenando juntos en un restaurante de la capital japonesa. La publicación estuvo acompañada por la frase “Días en Tokio durante la gira y algo más”, lo que terminó de despejar cualquier duda sobre el vínculo.

La confirmación llega luego de meses de especulaciones que comenzaron a mitad de año, cuando fueron vistos por primera vez cenando en Montreal. Según información difundida por la revista People, el primer acercamiento se habría dado en julio de 2025, cuando coincidieron en un evento privado en esa ciudad canadiense, y desde entonces mantuvieron el contacto.

katy-perry-y-justin-trudeau
La primera imagen oficial de la pareja fue tomada durante la gira de la artista en Asia.

La primera imagen oficial de la pareja fue tomada durante la gira de la artista en Asia.

Durante los meses siguientes, ambos intentaron mantener el perfil bajo, aunque volvieron a ser vistos juntos en distintas ciudades donde Katy Perry se presentó con su gira “Lifetimes Tour”. En septiembre, fuentes cercanas aseguraban que la relación era cada vez más cercana, aunque sin exposición pública.

La cantante había atravesado recientemente su separación de Orlando Bloom, confirmada en junio de 2025, con quien tiene una hija en común. Por su parte, Justin Trudeau se había divorciado de Sophie Grégoire en 2023, luego de 18 años de matrimonio.

copyimage
La pareja compartió su primera imagen oficial juntos durante la estadía en Japón.

La pareja compartió su primera imagen oficial juntos durante la estadía en Japón.

En octubre de 2025, ambos fueron fotografiados de la mano durante el cumpleaños número 41 de la cantante en el cabaret Crazy Horse, en París, lo que reavivó las versiones. Finalmente, la publicación desde Japón terminó de oficializar el romance.

Durante esa visita, además, participaron de un almuerzo con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida el 3 de diciembre, encuentro que fue difundido por el propio dirigente en sus redes sociales.

