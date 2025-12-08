Revelan el misterio de los perros azules en Chernóbyl

La explicación llegó por parte de Timothy Musso, profesor de la Universidad de Carolina del Sur, quien indicó que el fenómeno se debió a un tinte común presente en el líquido de un baño químico portátil que se volcó en la zona, los perros se habrían revolcado allí, algo habitual en su comportamiento, y el color quedó impregnado en su pelaje.

Los perros que deambulan hoy por Chernóbyl son descendientes de mascotas domésticas que quedaron atrás tras la evacuación forzada de los habitantes en 1986, con el paso del tiempo formaron poblaciones estables que sobreviven en un entorno prácticamente sin presencia humana.

Según los especialistas, varios de estos animales se encuentran en buenas condiciones gracias a la asistencia de organizaciones que llevan alimentos y control veterinario.

Sin efectos de la radiación

El biólogo descartó por completo que el fenómeno tenga relación con mutaciones, exposición a sustancias peligrosas o adaptaciones biológicas, se trató simplemente de un contacto accidental con un producto teñido.

El caso volvió a mostrar cómo una imagen fuerte puede generar temor e interpretaciones erróneas cuando falta información científica desde el principio.