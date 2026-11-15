La ansiedad no siempre es enemiga: a veces nos muestra algo / Por Romina Atencio

Romina Atencio es coach y mentora de mujeres y parejas. Para cualquier consulta, comunicarse al correo electrónico [email protected]. Instagram: @diosalmica. YouTube: @rominaatenciocoaching.
Hace un tiempo escribí acerca de la ansiedad, y de la importancia de no demonizarla todo el tiempo. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo, y como toda respuesta, comienza a convertirse en un problema cuando no logramos comprender qué nos está queriendo decir. Muchas veces, detrás de ella encontramos miedo. ¿Miedo a qué? Pueden ser muchísimas cosas. Todas las situaciones que nos generan miedo son válidas. Son personales. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, y esa historia guarda huellas que pueden influir en la manera en que hoy interpretamos lo que nos sucede.
En la actualidad, es muy común atravesar episodios de ansiedad por problemas económicos. Esto puede traducirse en miedo a no poder salir de determinada situación financiera, a no contar con el dinero para pagar algo o a que no ingrese el dinero que estamos esperando. Y si bien este es uno de los factores más frecuentes, no es el único.
Hace poco me encontré en una situación de ansiedad y traté de buscar de dónde venía. Después de muchas horas de trabajo personal, llegué a un recuerdo de mi infancia: mi mamá siempre vivía apurada. Llegaba tarde a todos lados. Todo era urgente y para ayer. Siempre estábamos yendo de un lado a otro, sin parar.
Gracias a las herramientas que hoy tengo, pude reconocer que aquella dinámica podía ser uno de los factores que alimentaban mi ansiedad presente.
También pude identificar ese patrón en mí, especialmente cuando apuro a mis hijos cada mañana. Y entonces me pregunté: ¿cuántos de nosotros no habremos aprendido a vivir con la sensación de que siempre estamos llegando tarde, de que nunca hay tiempo suficiente, de que algo nos está esperando y tenemos que resolverlo ya?
Quizás, sin darnos cuenta, repetimos formas de vivir que alguna vez aprendimos como normales. Y lo hacemos incluso cuando ya no necesitamos vivir de esa manera.
Pero hay algo todavía más interesante en todo esto: la ansiedad puede convertirse en una oportunidad para conocernos.
Cuando aparece, nuestra primera reacción suele ser querer eliminarla. Queremos que se vaya, que desaparezca, que nuestro cuerpo vuelva rápidamente a la calma. Y es completamente comprensible. Nadie disfruta sentirse desbordado, tener pensamientos que no se detienen o experimentar esa sensación de que al-go malo está por suceder.
Sin embargo, ¿qué pasaría si, en lugar de luchar inmediatamente contra esa sensación, nos permitiéramos escucharla? ¿Qué pasaría si comenzáramos a preguntar-nos qué hay detrás de ese miedo?
A veces descubrimos que tenemos miedo al abandono porque alguna vez nos sentimos solos. O que necesitamos tener todo bajo control porque crecimos en un entorno imprevisible. Que nos cuesta descansar porque aprendimos que detenernos era sinónimo de perder el tiempo. Que nos angustia equivocarnos porque du-rante mucho tiempo sentimos que nuestro va-lor dependía de hacer las cosas bien.
Y así, poco a poco, empezamos a encontrar conexiones entre nuestra historia y nuestras reacciones actuales.
Esto no significa que todo lo que nos pasa tenga su explicación en la infancia, ni que debamos buscar un trauma detrás de cada emoción. Significa que nuestra historia merece ser escuchada, porque muchas de nuestras respuestas actuales están atravesadas por experiencias, aprendizajes y creencias que quizás nunca nos detuvimos a revisar.
El miedo, en sí mismo, no es nuestro enemigo. Es una respuesta que intenta protegernos. Nos advierte, nos prepara y nos ayuda a reconocer posibles peligros. El problema aparece cuando esa alarma permanece encendida incluso cuando ya no existe una amenaza real, o cuando comenzamos a interpretar cada incertidumbre como si fuera un peligro inminente.
Por eso, aprender a gestionar la ansiedad no consiste solamente en intentar calmarnos. También implica desarrollar la capacidad de observarnos, reconocer nuestros pensamientos y distinguir entre lo que está sucediendo ahora y aquello que nuestra historia nos hace temer.
Podemos empezar con preguntas sencillas:
-¿Qué es exactamente lo que me está dando miedo?
-¿Esto que temo está sucediendo realmente o es algo que imagino que podría suceder?
-¿Esta sensación me resulta familiar? ¿Cuán-do más me sentí así?
-¿Qué necesito en este momento para sentirme más segura?
Son preguntas que pueden abrir conversaciones muy profundas con nosotros mismos.
Por supuesto, cuando la ansiedad es persistente, intensa o interfiere con nuestra vida cotidiana, buscar acompañamiento profesional también es una forma de escucharnos y cuidarnos. No tenemos que poder con todo solos.
Romina Atencio
Hay algo que me gustaría que nos lleváramos de esta reflexión: no siempre necesitamos combatir aquello que sentimos. A veces necesitamos comprenderlo.
Quizás esa ansiedad que hoy te incomoda está señalando que necesitás poner un límite, cambiar una dinámica, revisar una creencia o dejar de exigirte tanto. Quizás te está mostrando que llevás demasiado tiempo intentando responder a expectativas que ni siquiera son tuyas.
Y quizás, en otras ocasiones, simplemente te está recordando que sos humano, que hay incertidumbre y que no todo está bajo tu control. No se trata de romantizar el sufrimiento ni de agradecer cada momento de angustia. Se trata de dejar de mirarnos como si estuviéramos fallados cada vez que sentimos miedo.
Porque tal vez la pregunta no sea solamente cómo hago para dejar de sentir ansiedad, sino también qué puedo aprender de mí a partir de lo que estoy sintiendo.
A veces, aquello de lo que tanto queremos escapar es precisamente lo que necesitamos mirar para poder avanzar.
No le tengas miedo a tu miedo. Aprendé a escucharlo, a comprenderlo y a reconocer cuándo necesita tu atención. Porque cuando dejamos de vivir en guerra con nuestras emociones, empezamos a descubrir una parte de nuestra historia que todavía tiene mucho para enseñarnos.
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