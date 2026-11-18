La compra fue adjudicada mediante una licitación pública e incluye tecnología de Sperry Marine. Los equipos serán instalados en tres corbetas MEKO 140 que integran la Flota de Mar.
La Armada Argentina invertirá US$ 621.000 en la compra de tres nuevos radares de navegación para modernizar parte de su flota de superficie. Los equipos serán destinados a tres corbetas de la clase MEKO 140 y permitirán mejorar la detección y el seguimiento de embarcaciones y otros contactos marítimos, además de brindar mayores herramientas de seguridad a las tripulaciones.
La adquisición quedó formalizada mediante la Licitación Pública 227/2026, cuya adjudicación fue publicada en el Boletín Oficial el 16 de noviembre. La empresa Servicios Técnicos y Marítimos S.A. resultó seleccionada con una oferta de US$ 621.000, por debajo de las propuestas presentadas por Everthron Marine Systems S.R.L., que cotizó US$ 695.130, y SixSer S.R.L., cuya oferta alcanzó los US$ 698.367.
Los nuevos sistemas serán instalados en las corbetas ARA Espora (P-41), ARA Rosales (P-42) y ARA Spiro (P-43). Se trata de las tres primeras unidades de la clase MEKO 140 incorporadas por la Armada durante la segunda mitad de la década de 1980, que actualmente forman parte del Comando de la Flota de Mar y cumplen distintas tareas de navegación, vigilancia y presencia en los espacios marítimos.
En cuanto a sus características técnicas, los radares corresponderán a sistemas de navegación de Sperry Marine y deberán funcionar en banda X, con antenas de seis pies y consolas de presentación equipadas con pantallas de al menos 25 pulgadas. También tendrán interfaces para ingresar y extraer información. Estos dispositivos permiten detectar y seguir otras embarcaciones, obstáculos y distintos contactos marítimos, información fundamental para que las tripulaciones puedan conocer el entorno y realizar maniobras con mayor seguridad.
La elección de esta tecnología también está vinculada con la experiencia que la Armada Argentina acumula desde hace más de dos décadas en la utilización de sistemas de Sperry Marine. La estandarización de los equipos permitirá aprovechar los conocimientos técnicos existentes y facilitar la disponibilidad de repuestos, el soporte y las tareas de mantenimiento. El proceso de adquisición había comenzado en julio de 2026, cuando el Comando de la Flota de Mar puso en marcha la licitación, que contemplaba inicialmente una inversión estimada en $1.250 millones.
La orden de compra establece un período contractual de 13 meses, entre noviembre de 2026 y diciembre de 2027, para cumplir con las prestaciones correspondientes al suministro de los radares. La operación forma parte de los esfuerzos de la fuerza por recuperar y sostener las capacidades operativas de sus unidades de superficie. En paralelo, la Armada también impulsa un proyecto de modernización para otras tres corbetas MEKO 140, enfocado en recuperar y mejorar sus capacidades de movimientos náuticos.
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