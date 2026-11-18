La elección de esta tecnología también está vinculada con la experiencia que la Armada Argentina acumula desde hace más de dos décadas en la utilización de sistemas de Sperry Marine. La estandarización de los equipos permitirá aprovechar los conocimientos técnicos existentes y facilitar la disponibilidad de repuestos, el soporte y las tareas de mantenimiento. El proceso de adquisición había comenzado en julio de 2026, cuando el Comando de la Flota de Mar puso en marcha la licitación, que contemplaba inicialmente una inversión estimada en $1.250 millones.

La orden de compra establece un período contractual de 13 meses, entre noviembre de 2026 y diciembre de 2027, para cumplir con las prestaciones correspondientes al suministro de los radares. La operación forma parte de los esfuerzos de la fuerza por recuperar y sostener las capacidades operativas de sus unidades de superficie. En paralelo, la Armada también impulsa un proyecto de modernización para otras tres corbetas MEKO 140, enfocado en recuperar y mejorar sus capacidades de movimientos náuticos.