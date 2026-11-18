Los cambios en la Quinta de Olivos y el refuerzo de la seguridad

Los reclamos vecinales se producen en medio de los cambios en el funcionamiento y el esquema de seguridad de la residencia presidencial impulsados por el Gobierno nacional. Luego de las denuncias por presuntas irregularidades en contrataciones y compras de alimentos, Milei dispuso una reorganización del personal y un mayor despliegue militar dentro del predio.

El nuevo esquema quedó bajo la órbita de Casa Militar, con el coronel Fernando Tereso entre los responsables de la reorganización. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, el dispositivo contempla la presencia de alrededor de 200 militares y un sistema de vigilancia permanente, que incluye perros entrenados para tareas de seguridad.

En ese contexto, los habitantes de las inmediaciones también cuestionan el movimiento de camiones vinculados al traslado del personal militar y las tareas de mantenimiento que, según denuncian, se realizan durante horarios destinados al descanso.

El propio presidente había hecho referencia a la nueva modalidad de funcionamiento de la residencia durante una entrevista con el periodista Luis Majul, a fines de septiembre. “Hoy la Quinta de Olivos es una base militar y recibe un tratamiento de una base militar”, había afirmado.

El reclamo de los vecinos frente a la residencia presidencial

Para quienes viven en las inmediaciones, el refuerzo de la seguridad y las actividades dentro de la Quinta no deberían convertirse en una fuente de molestias permanentes para el barrio. La residencia está ubicada en una zona residencial de Vicente López, rodeada de viviendas particulares, donde los ruidos durante la noche y la madrugada generan preocupación entre los habitantes.

Los habitantes de las inmediaciones de la residencia aseguran que los ruidos afectan su descanso y reclaman una respuesta de Milei.

La calle Villate, donde fue colocado el cartel, es uno de los accesos al predio y registra habitualmente el ingreso y egreso de funcionarios, personal y visitantes.

Hasta el momento no hubo una respuesta oficial de Presidencia sobre las denuncias ni se comunicaron medidas para reducir los ruidos señalados. Mientras tanto, los vecinos mantienen su reclamo y piden que se respeten los horarios de descanso para poder recuperar la tranquilidad en la zona.